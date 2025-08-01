Nintendo, Switch 2 ile hızlı başladı: İlk çeyrek kârı yükseldi

Japon oyun devi Nintendo, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde bir finansal performans sergiledi. Şirket, bu dönemde 64,7 milyar Yen (yaklaşık 450 milyon dolar) net kâr elde ederek önceki yılın aynı dönemine kıyasla kârını yüzde 4 oranında artırdı.

Kârdaki artışın başlıca nedeni, Nintendo Switch 2 konsoluna olan yüksek talep ve yazılım satışlarındaki güçlü seyir oldu. Nintendo, ilk çeyrekte 5,82 milyon adet Switch 2 ve 8,67 milyon yazılım kopyası sattığını açıkladı. Bu satışlar, şirketin yıl geneli için belirlediği hedeflere ulaşma konusunda güçlü bir adım olarak değerlendirildi.

Şirketin yıl sonu hedefi ise 15 milyon adet konsol ve 45 milyon yazılım satışı olarak belirlendi. Nintendo, tüm yıl için gelir ve net kâr beklentilerini de koruyarak, piyasalara büyüme konusunda iyimser bir mesaj verdi.

Analistler, Switch 2’nin başarılı lansmanının yanı sıra Nintendo’nun özel oyun serileriyle olan marka sadakatinin, satışların istikrarında belirleyici rol oynadığını vurguluyor.

Nintendo, mali yılın geri kalanında da istikrarlı büyüme beklentisini koruyarak, oyun sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.