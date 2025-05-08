Nintendo'dan Switch 2 için 15 milyonluk satış tahmini

Nintendo, yeni nesil oyun konsolu Switch 2 için ilk resmi satış hedefini açıkladı. Japon oyun devi, Mart 2026'da sona erecek mali yılda Switch 2'den 15 milyon adet satmayı bekliyor. Bu, şirketin yeni konsolu için paylaştığı ilk satış tahmini olarak dikkat çekti.

Nintendo, 2024 mali yılında ise mevcut Switch modeli için satış tahminini daha önce 11 milyon adede düşürmüş, ancak gerçekleşen satış rakamı 10,8 milyon adetle bunun da gerisinde kalmıştı. Bu sonuç, geçen yıla göre yüzde 31’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Yatırımcıların gözü şimdi Switch 2’nin çıkışında. Haziran ayında piyasaya sürülmesi beklenen konsol, ABD’de 449,99 dolardan satışa sunulacak. Yeni modelin, 2017’de tanıtılan ve şirketin en çok satan ikinci konsolu olan orijinal Switch’e göre daha gelişmiş özellikler sunacağı belirtiliyor.

Nintendo’nun yeni nesil konsolundan beklentisi yüksek. Özellikle selefinin büyük başarısı ve mevcut Switch satışlarındaki düşüş, şirketin Switch 2’ye yönelik stratejisini daha da önemli hale getiriyor.