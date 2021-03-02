Nio’nun üretimi çip darboğazından etkilenecek
Çin’li elektrikli araç üreticisi Nio, çip sıkıntılarının üretimi azaltacağını duyurdu.
Çinli elektrikli otomobil start-upı Nio, global çapta çip sıkıntısının kendilerini ikinci çeyrekte daha az otomobil üretmeye zorlayacağını açıkladı.
COVID-19 salgını sırasında elektroniğe olan yüksek talep ve son derece uzmanlaşmış yarı iletken tedarik zinciri üzerindeki ABD-Çin ticaret gerilimlerinin baskısı, çip üretiminde sipariş stokunun birikmesine katkıda bulundu.
Çin merkezli Nio'nun bu tür indirimleri duyurmasıyla sonuç olarak büyük otomobil üreticileri üretimi kısmak zorunda kaldı.
Şirketin kurucusu William Li, şirketin Şubat ayında çeyreklik üretim kapasitesini daha önce 7.500'den 10 bin araca çıkardığını söyledi.
Ancak çip ve batarya kıtlığının Nio'nun ikinci çeyrekte 7.500 seviyesine geri dönmesi gerekeceği anlamına geldiği belirtildi.
Kaynak: Matriks