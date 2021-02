Nippon Paint-Betek Yönetim Kurulu Başkanı Heng: Türkiye’de büyük işler başaracağız

Nippon Paint Türkiye pazarına girişinin ilk yılını online olarak gerçekleştirdiği ve bin 500’e yakın kişinin katıldığı etkinlikle kutladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye üzerinden Avrupa ve Balkanlar’da büyüme planları yapan Nippon Paint, etkinlikte mimarlık ve tasarım dünyasına yönelik ürünlerinin lansmanını gerçekleştirdi. Nippon Paint, lansmanda çözüm ortağı olduğu mimar, iç mimar ve tasarımcılarla bir araya geldi. Dekoratif, fonksiyonel, sağlıklı, ahşap, özel efektli ve dış cephe boya ürün gruplarında uzmanlaşan Nippon Paint, sağlıklı, nefes alan ve konforlu yaşam alanlarına önem veren, kalıplaşmış dekorasyon çözümlerinin dışında alternatif arayan proje sahiplerine ürünlerini tanıtarak pazara ilişkin hedeflerini paylaştı.” denildi.

Etkinlikte 13 yıldır düzenlenen Asya’nın en prestijli tasarım ödüllerinden Asia Young Designer Awards’ın Türkiye ayağının da başlatıldığı duyuruldu.

Etkinlikte konuşan Nippon Paint-Betek Yönetim Kurulu Başkanı Yaw Seng Heng, Türkiye’ye yatırım yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Türkiye’de büyük işler başarmayı hedeflediklerini kaydeden Yaw Seng Heng, şöyle konuştu:

“Nippon Paint, inovasyonları, teknolojisi ve geliştirdiği çözümlerle dünyanın önde gelen boya ve kaplama şirketlerinden biridir. Nippon Paint olarak inovasyona yürekten inanıyoruz; müşterilerimizi ve tüketicilerimizi aktif olarak dinliyoruz ve onlarla etkileşimde bulunuyoruz. Ayrıca, her ihtiyacı karşılayan en iyi çözümleri sunmak için kendi sınırlarımızın ötesine geçiyoruz. Şirketimiz, çalışanlarımızın mükemmelliğini ve büyümeyi artıran değerlerden güç alıyor, müşterilerimiz ve paydaşlarımız için değer yaratıyor. Yıllar boyunca yeni coğrafyalara genişledik ve halen büyümeye devam ediyoruz. Şimdi ise bölgesel ve küresel büyümemizde büyük rol oynayan Türkiye'de varlık göstermekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye, zengin bir mirasa ve mimari çevreye sahip. Umuyoruz ki, yeniliklerimizle bu ülkeye katkılar sunacağız ve Türkiye de markamıza muazzam bir değer katacak. Türkiye'ye yatırım yapma fırsatına sahip olduğumuz için çok mutluyuz ve bu ortaklığı daha da yukarılara taşımaya kararlıyız.”

Heng, Nippon Paint’in kurumsal sosyal sorumluluk anlamında amiral gemisi olan Asia Young Designer Awards (AYDA) vasıtasıyla tasarımın geleceği olan Türkiye’nin genç yeteneklerini de unutmadıklarını kaydederek şöyle devam etti:

“Hiçbir şey beni, AYDA platformunu Türkiye’deki genç mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerine açarak yenilikçi fikirlerini dünyaya sergileme fırsatı vermekten daha fazla gururlandıramaz. Bu öğrenme yolculuğu, yalnızca bölgedeki yetenekli genç tasarımcılar için değil aynı zamanda Asya'nın her yerinden sektörün deneyimli çalışanları için de paha biçilmez bir deneyim. Umarım bugün duyurduğumuz her iki ortaklık da önümüzdeki yıllarda aramızdaki bağı güçlendirmeye devam eder.”

Genç yeteneklere Harvard’da eğitim fırsatı

2008 yılından bu yana aralarında Çin, Singapur ve Japonya gibi ülkelerin de bulunduğu 16 ülkedeki bin 200'den fazla üniversitede okuyan 35.000'in üzerinde öğrencinin katıldığı AYDA’ya bu yıl Türkiye’deki üniversitelerin öğrencileri başvurabiliyor.

“Mimarlık” ve “İç Mimarlık” olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen AYDA’da her bir kategorinin ulusal kazananı global yarışmaya girmeye hak kazanacak. Global yarışmanın kazananı, “Asia Young Designer of the Year” unvanı ile Harvard University Graduate School of Design’da 6 haftalık Design Discovery Program’a katılma fırsatı yakalayacak.