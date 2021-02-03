Nippon Paint, yeni ürünlerinin lansmanını 10 Şubat'ta gerçekleştirecek

Asya’nın önde gelen boya markası Nippon Paint, Türkiye pazarına girişinin birinci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Betek Boya ve iştiraklerini bünyesine katarak Türkiye pazarına giren Nippon Paint, mimarlık ve tasarım dünyası ile 10 Şubat’ta online olarak gerçekleştireceği buluşmada yeni ürünlerini tanıtacak.

Nippon Paint'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, çözüm ortağı olduğu mimar, iç mimar ve tasarımcılarla 10 Şubat 2021'de bir araya gelecek. “Özgün tasarımların destekleyici gücü” sloganıyla hareket eden Nippon Paint, lansmanda kalıplaşmış dekorasyon çözümlerinin dışında farklı alternatifler arayan proje tasarlayıcılarıyla "sağlıklı", "nefes alan" ve "konforlu yaşam" alanlarına önem veren kullanıcılarına sunduğu ürünlerini tanıtacak ve pazara ilişkin hedeflerini paylaşacak.

Mimarlık dünyasının ünlü isimlerini bir ara getirecek

Nippon Paint’in 10 Şubat’taki lansmanı dünya mimarlık camiasından ünlü isimlerine ev sahipliği yapacak. "Mekan bağımsız", "uyarlanabilir", "düşük enerji sarfiyatlı", "nefes alan", "geçici şişme strüktürel" tasarımlarıyla tanınan Berlin merkezli Plastique Fantastique’in ortakları Yena Young ile Marco Canevacci ve Avrupa’nın öncü kentsel tasarım, mimarlık stüdyolarından biri olan Danimarkalı çok disiplinli tasarım ofisi SLA'nın ortağı Rasmus Astrup, toplantıda tasarım ve hikayelerini paylaşacak.

Asia Young Designer Awards, Türk tasarımcılara açılıyor

Nippon Paint, lansman kapsamında 13 yıldır düzenlediği Asya’nın en önemli tasarım ödüllerinden Asia Young Designer Awards’ın (AYDA) Türkiye ayağını da tanıtacak. 16 ülkede eş zamanlı düzenlenen Asia Young Designer Awards’ın bu yılki teması “Empati için Tasarla 2021” olarak belirlendi. Asia Young Designer Awards’ın başvuru süreci başladı.

2008 yılından bu yana aralarında Çin, Singapur ve Japonya gibi ülkelerin de bulunduğu 16 ülkedeki bin 200'den fazla üniversitede okuyan 35 binin üzerinde öğrencinin katıldığı AYDA’ya bu yıl Türkiye’deki üniversitelerin öğrencileri de başvurabiliyor. Organizasyon çerçevesinde kişiye özel rehberlik hizmetleri ve deneyimli profesyonel isimler tarafından gerçekleştirilen atölyeler sayesinde Türkiye’nin yetenekli tasarımcıları, sektörün uzmanlarıyla bir araya gelme imkanı da bulacak.

AYDA ile Harvard’da eğitim fırsatı

“Mimarlık” ve “İç Mimarlık” olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen AYDA’da her bir kategorinin ulusal kazananı global yarışmaya girmeye hak kazanacak. Global yarışmanın kazananı, “Asia Young Designer of the Year” unvanı ile Harvard University Graduate School of Design’da 6 haftalık Design Discovery Programı’na katılma fırsatı yakalayacak.

Geleceğin tasarımcılarını yetiştirme vizyonuyla hayata geçirilen ve profesyonel mimarlar, iç mimarlar, odalar, ortak kuruluşlar, tasarım okulları, mezunlar ve tasarım öğrencilerini tek bir proje altında buluşturan AYDA, deneyim odaklı bir öğrenimin yanı sıra birçok fırsat da sunuyor.