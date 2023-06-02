NİSO Yazılım gömülü yazılımda lider olmayı hedefliyor

Özlem SARSIN

Özellikle pandemi dönemi ile birlikte dijital dönüşümün dünyada hızlandığına dikkat çeken Niso CDO’su (Chief Digital Officer) Gökhan Bingöl, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından yazılımın bir anahtar olduğunu düşündüklerini söyleyerek, Türkiye’de ve Avrupa’da gömülü yazılım üreten lider firma olmayı ve büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

Yazılımın günümüzde her sektörde çok önemli bir hale geldiğine dikkat çeken Bingöl, “Niso Yazılım olarak, otomotiv, savunma, enerji, sağlık gibi sektörlere yönelik gömülü yazılım çözümleri sunmaktayız. Özellikle otomotiv sektöründe, elektrikli araçlar ve geleceğin e-mobilite ihtiyaçlarına odaklanıyoruz.

Müşterilerimize, gömülü yazılım, elektrikli araçlar ve diğer sistemler için güç elektroniği, araç yönetimi, enerji yönetim sistemleri, bağlantılı hizmetler ve siber güvenlik gibi alanlarda yenilikçi yazılım çözümleri sunuyoruz. Biz merkezimizi İzmir’e konuşlandırdık ve buradan hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

İlk Ar-Ge projemiz TÜBİTAK’tan onay aldı

Niso olarak birinci yıllarını tamamladıklarını ve bu süreç içinde hızlı bir gelişim yaşadıklarını söyleyen Bingöl, “Yeni bir firma olmamıza rağmen güçlü Ar-Ge ekibimiz ile ilk yılımızda TÜBİTAK TEİDEB’in 1507 Ar-Ge Projesini kazandık. Projemiz başarılı bir şekilde TÜBİTAK’tan onay aldı” dedi.

Niso’nun 2023 yılı sonu itibari ile 10 milyon euro ciro hedeflediğini kaydeden Bingöl, her yıl yüzde 20 büyümeyi amaçladıklarını vurguladı. Ege Serbest Bölgesi’nde kurulmalarının kendileri için önemli bir avantaj oluşturduğunu belirten Bingöl, çalışmalarını serbest bölge dışına da taşıyacaklarını söyledi.