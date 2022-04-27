Nissan, e.dams yarış takımını satın aldı

Nissan, e.dams yarış takımını satın aldığını duyurdu. Nissan'ın Formula E'ye katılımı, şirketin Nissan'ın Ambition 2030 planında ortaya konulan elektrikli araçlara geçiş ve sürdürülebilirliğe yönelik uzun vadeli taahhüdünü destekliyor. Dolayısıyla bu satın alma, Japon üreticinin Formula E projesinin tam kontrolünü sağladı.

Nissan, 2018'de e.dams ile ortaklık kurarak seriye giren ilk ve tek Japon üretici oldu. İki şirket de Nissan e.dams Formula E takımı olarak tamamen elektrikli şampiyonada birlikte yarıştı. Mart 2021'de Japon otomobil üreticisi, serinin 9. sezonundan (2022/2023) 12. sezonunun (2025/2026) sonuna kadar sürecek olan Formula E Gen3 dönemine bağlı kalacağını duyurdu.

Şu anda Fransa'nın Le Mans kentinde bulunan takım, 8. sezonda planlandığı gibi yarışmaya devam edecek.

Yeni yönetim yapısı yürürlüğe giriyor

Satın alma ile birlikte mülkiyet değişikliği ve yeni yönetim yapısı yürürlüğe giriyor. Nissan Formula E Genel Müdürü Tommaso Volpe ise aynı zamanda e.dams'ın da Genel Müdürü olacak.

Nissan'ın Baş İşletme Görevli Ashwani Gupta, “Bu, bütün Nissan çalışanları, her yerdeki hayranlarımız ve müşterilerimiz için heyecan verici bir zaman. 85 yılı aşkın süredir yarışlardayız ve kazanma arzumuz sürekli olarak bizi ileriye taşıyor. Yarışırken öğreniyoruz ve Formula E şampiyonasını yönlendiren teknolojik ilerlemenin durmak bilmeyen hızı, müşterilerimiz için daha da iyi arabalar tasarlamak ve geliştirmek için bize birçok fırsat sağlayacak. e.dams takımını satın almamız, yalnızca Formula E'ye olan uzun vadeli bağlılığımızı değil, bir bütün olarak heyecan verici, yüksek performanslı motor sporları dünyasına olan bağlılığımızın da bir göstergesi. Yalnızca rekabet değil, sıfır emisyon ve sürdürülebilir çözümlere olan bağlılığımızı göstermek, yenilikçi ve heyecan verici sürüş deneyimleri sunmak konusunda da tutkuluyuz. Bu satın alma, işimizin stratejik elektrikli araca geçme hedeflerinde bizi daha da güçlendirecek.” dedi.

Nissan Formula E Genel Müdürü Tommaso Volpe ise, “Tamamen elektrikli yarışların zirvesi olan Formula E, müşterilerimize elektrikli otomobillerin yalnızca eğlenceli ve heyecan verici olduğunu değil, Nissan'ın elektrikli otomobil teknolojisinin en ileri noktasında olmaya devam ettiğini de gösterebileceğimiz ilgi çekici bir küresel platform sunuyor. 2018 yılında e.dams ile ortaklaşa bu spora girmenin mutluluğunu yaşadık. Güçlü ve başarılı bir işbirliğimiz oldu ve onların serideki uzun süreli deneyimlerinden çok şey öğrendik. Takım olarak başarımızı ve deneyimimizi birlikte geliştirmeyi ve Formula E katılımımızda bu yeni bölüme başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” şeklinde konuştu.