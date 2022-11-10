Nissan net kar hedefini güncelledi

Nissan Motor, Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılı net kar beklentisini yukarı yönlü güncelledi.

Japon üretici firma Nissan'dan yapılan açıklamada, nisan-eylül bilanço verileri ile 2022 mali yılı beklentileri duyuruldu.

Buna göre ilk 6 ayda Nissan'ın net karı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 61,8 düşüşle 64,4 milyar yene (440 milyon dolar) geriledi.

Net kar düşüşünde Japon firmanın Rusya operasyonlarının durdurulması ve bu ülkeden çekilme sürecinin etkileri hissedildi.

Satış gelirleri yüzde 18,1 artışla 4,6 trilyon yene (31,4 milyar dolar), işletme karı da yüzde 12,6 artışla 156,6 milyar yene (1,07 milyar dolar) çıktı.

Küresel araç satışları ise Çin'deki Kovid-19 kapanmaları ve yarı iletken çip tedarik sorunu nedeniyle yüzde 21,6 düşerek 1,57 milyona geriledi.

Yeni hedefler

Yokohama merkezli firma 2022 mali yılı net kar hedefini 155 milyar yene (1,06 milyar dolar) yükseltti.

Küresel araç satış hedefi ise 3,7 milyona çekildi.

Satış gelirleri 10,9 trilyon yen (74,6 milyar dolar) ve işletme karı 360 milyar yen (2,46 milyar dolar) olarak bekleniyor.