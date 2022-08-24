Nissan Türkiye’de üst düzey atama gerçekleştirildi. Nissan Türkiye Filo ve 2.El Müdürü olarak görevini sürdüren Mehmet Murat Delikardeş, 24 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Nissan Türkiye Satış Direktörü olarak atandı.

20 yılı aşkın tecrübesiyle Delikardeş, otomotiv sektörünün lider markalarında görev aldı. 2016 yılından beri Nissan Türkiye’de görevini sürdüren Delikardeş, Nissan Türkiye çatısı altında da çok sayıda başarılı projeye imza attı.

Nissan Türkiye Satış Departmanı'nın yeniden yapılandırılması ve entegrasyonunu üstlenen Delikardeş, direkt olarak Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem’e raporlayacak.