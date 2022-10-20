Nissan Türkiye’ye yeni İK direktörü
Nissan Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Ümmühan Yüksel getirildi.
Uzun yıllardır perakende, otomotiv, teknoloji ve enerji sektörlerinde İnsan Kaynakları yönetim pozisyonlarında görev alan Ümmühan Yüksel, 3 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Nissan Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.
Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, eğitim hayatını İnsan Kaynakları Yönetimi alanında İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayan Ümmühan Yüksel, kariyer yolculuğuna LC Waikiki’de başladı. Sırasıyla Nissan Otomotiv ve Panasonic Türkiye firmalarında İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonlarında görev alan Yüksel, Canon Eurasia firmasında İnsan Kaynakları Direktörlüğü sorumluluğunu üstlendi. Yüksel son olarak Güzel Enerji’de İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürüttü.