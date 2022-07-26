Nissan Türkiye’ye yeni pazarlama direktörü

Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Nissan Türkiye’de üst düzey atama gerçekleştirildi. Nissan’ın birçok global projesinde başarılı işlere imza atan Mikhail Vakhrushev, Nissan Türkiye Pazarlama Direktörü olarak atandı. Nissan Türkiye’ye dinamizm getirmesi beklenen Vakhrushev, yeni görevine 25 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla başladı.

2006 yılında Nissan’a katılan Vakhrushev, Nissan Rusya’da Satıştan Pazarlamaya pek çok görevde bulundu. Kriz Yönetimi, Bayi Performans Analiz sistemlerinin kurulması, Çapraz Liderlik Stratejisi, Ar-Ge ve gelecekteki araçları pazara sunmak ile geliştirmek konusunda deneyim sahibi olan Vakhrushev, Nissan’da çok sayıda başarılı projeye imza attı.



Nissan’ın Türkiye’de 2030 hedeflerine ulaşmasına olumlu katkı sağlaması beklenen Vakhrushev, aynı zamanda Nissan Türkiye Pazarlama Departmanı'nın yeniden yapılandırılması ve entegrasyonu, Pazarlama İletişimi, Ürün Planlama ve Yönetimi, Müşteri Deneyimi Yönetimi ile Ambition 2030 hedeflerinden de sorumlu olup, direkt olarak Nissan Türkiye CEO’su Charbel Abi Ghanem’e raporlayacak.