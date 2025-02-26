Nissan’a Fitch’ten kötü haber! Kredi notuna revize geldi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Nissan’ın uzun vadeli kredi notunu "süren düşük karlılığı" nedeniyle "BB+" seviyesine revize etti.

'Nakit akışı 2026’ya kadar negatif' tahmini

Fitch'in yaptığı açıklamada, Nissan’ın düşük karlılığının devam ettiği ve nakit akışının Mart 2026’ya kadar negatif kalacağının tahmin edildiği ifade edildi. Bu bağlamda, otomotiv devinin kredi notu "BBB-" seviyesinden "BB+" seviyesine indirildi ve görünümün negatif olduğu belirtildi.

Fitch, negatif görünümün Nissan’ın yeniden yapılanma planının uygulanmasına ilişkin belirsizlikleri yansıttığını vurguladı. Bu planın, maliyetleri makul bir şekilde azaltması bekleniyor. Ancak, gelir ve maliyetlerin, ABD’nin gümrük tarifeleri ile ABD ve Güneydoğu Asya’daki zayıf yeni otomobil satışlarından etkilenmesinin olası olduğu ifade edildi.

Ayrıca, açıklamada, bu süreçte yaşanacak herhangi bir gecikmenin negatif derecelendirme eylemine yol açabileceğine de dikkat çekildi.

Fitch ilk değil

Geçtiğimiz hafta, Moody’s de Nissan’ın kredi notunu düşürmüştü. Öte yandan, Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, 2024 yılı sonunda birleşme görüşmelerine başlamış ve bu ay birleşme planlarını sonlandırdıklarını açıklamışlardı.