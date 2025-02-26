Nissan’a Fitch’ten kötü haber! Kredi notuna revize geldi
Fitch Ratings, Nissan'ın kredi notunu "BB+" seviyesine düşürdü. Şirketin sürdürülen düşük karlılığı ve 2026 yılına kadar negatif nakit akışı beklentisi, kredi notu revizesine yol açtı. Negatif görünüm, Nissan’ın yeniden yapılanma planlarındaki belirsizlikleri yansıtırken, olası gecikmeler derecelendirmeyi olumsuz etkileyebilir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Nissan’ın uzun vadeli kredi notunu "süren düşük karlılığı" nedeniyle "BB+" seviyesine revize etti.
'Nakit akışı 2026’ya kadar negatif' tahmini
Fitch'in yaptığı açıklamada, Nissan’ın düşük karlılığının devam ettiği ve nakit akışının Mart 2026’ya kadar negatif kalacağının tahmin edildiği ifade edildi. Bu bağlamda, otomotiv devinin kredi notu "BBB-" seviyesinden "BB+" seviyesine indirildi ve görünümün negatif olduğu belirtildi.
Fitch, negatif görünümün Nissan’ın yeniden yapılanma planının uygulanmasına ilişkin belirsizlikleri yansıttığını vurguladı. Bu planın, maliyetleri makul bir şekilde azaltması bekleniyor. Ancak, gelir ve maliyetlerin, ABD’nin gümrük tarifeleri ile ABD ve Güneydoğu Asya’daki zayıf yeni otomobil satışlarından etkilenmesinin olası olduğu ifade edildi.
Ayrıca, açıklamada, bu süreçte yaşanacak herhangi bir gecikmenin negatif derecelendirme eylemine yol açabileceğine de dikkat çekildi.
Fitch ilk değil
Geçtiğimiz hafta, Moody’s de Nissan’ın kredi notunu düşürmüştü. Öte yandan, Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, 2024 yılı sonunda birleşme görüşmelerine başlamış ve bu ay birleşme planlarını sonlandırdıklarını açıklamışlardı.