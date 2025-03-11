Nissan’da kritik CEO değişikliği! Tarih belli oldu: Espinosa dönemi başlıyor

Nissan CEO’su Makoto Uchida, görevinden ayrıldığını açıklarken, şirketin mali zorluklarıyla mücadeleye devam eden Japon otomotiv devinin başına, 1 Nisan'dan itibaren baş planlama yöneticisi Ivan Espinosa geçecek.

Karar Honda ile görüşmeler sonrası alındı

Japonya'nın üçüncü büyük otomobil üreticisi Nissan, karlılık kayıpları ve Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle Uchida'nın istifasını vermesini istedi.

Espinosa’nın görevi devralmasının ardından, Nissan’ın Honda ile ya da başka bir şirketle yatırım fırsatları üzerine görüşmelere başlayıp başlamayacağı henüz kesinleşmedi.

Nissan, eski CEO Carlos Ghosn’un 2018’de finansal usulsüzlük suçlamaları nedeniyle görevden ayrılmasının ardından, yönetim krizleri ve düşük satış performansları nedeniyle toparlanmakta zorlandı.