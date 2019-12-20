NOBEL İlaç Özbekistan’da büyümesini sürdürecek

20 Aralık 2019

Mehmet KAYA



Dünya genelinde 20 ülkede faaliyeti bulunan Nobel İlaç’ın Özbekistan’da bir üretim tesisi bulunuyor. Nobel İlaç, Özbekistan’daki üretim tesisinde kanser ilaçlarına yönelik hattı tamamlama aşamasına geldi.



Özbek-Türk Sağlık İş Birliği Forumu çerçevesinde Özbekistan yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, yerel Nobel Pharmsanoat şirketini “Ata yurdunda bir Türk şirketi” olarak niteleyerek, “Halen, uluslararası GMP (İyi İmalat Uygulamaları) standartlarında tek vardiyada yıllık 10 milyon kutu ilaç üretebilen bir kuruluştur. Şu günlerde kanser ilaçları üretim sahamızın tamamlanması için de yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu tesislerin aksaksız işletilmesi için ihtiyaç duyduğumuz yüksek vasıflı personelin eğitimine özen gösteriyoruz. Bu amaçla Özbekistan’da da eğitimlerimiz sürüyor” dedi.

Ulusoy, Nobel Pharmsanoat’ın halen 400 dolayında çalışanı bulunduğunu belirterek, Özbekistan faaliyetleri yanında Kazakistan, Afganistan, Gürcistan, Tacikistan gibi ülkelere ihracat yaptığını kaydetti. Ulusoy, “Kıtalar arası ticaret yollarının kavşağında bulunan Ata Yurdumuz Özbekistan’a yatırımlarımız artarak devam edecektir. Çabamız, 33 milyon nüfusu ve yüksek potansiyeli ile bölgedeki cazibe merkezlerinden biri olan Özbekistan’ın sağlık camiasına dünyadaki en yeni molekülleri yerli üretim olarak sunmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak içindir. Biz kendimizi artık Özbekistan’ın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.” diye konuştu.



Hasan Ulusoy, Türkiye’de biyobenzer ilaç üretimine yönelik girişmlerinin de devam ettiğini, biyobenzer ilaç üretimi için yatırıma da başladıklarını belirterek, “Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi’ projesine sunulan 23 firmaya ait 28 başvuru arasından seçilen ilk dosyaya sahibiz. Yeni üretim yatırımımız da bu sahada olacak, ülkemiz ihtiyacı yanında ihracat potansiyeline de sahip bir tesis tamamlanma aşamasına geldi” dedi.

Ulusoy, Nobel İlaç’ın ihracat yaptığı 50 ülkenin 20’sinde kendi kadroları ile tanıtım ve satış faaliyeti yürüttüğünü, markalı ürün ihraç etme kapasitesine sahip olduklarını vurgulayarak, uluslararası bir marka olmak için çalıştıklarını kaydetti.