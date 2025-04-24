Nokia ilk çeyrekte beklentileri karşılamadı! Kâr tahminlerin yüzde 36 gerisinde

Nokia, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde piyasa tahminlerinin belirgin şekilde altında bir performans gösterdi. Özellikle mobil ağlar bölümünde yaşanan tek seferlik maliyetler ve ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri, kârlılığı olumsuz etkiledi.

Şirketin karşılaştırılabilir faaliyet kârı 156 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, analistlerin ortalama 243 milyon euroluk beklentisinin yaklaşık yüzde 36 altında kaldı. Nokia, mobil ağlar birimindeki tek seferlik giderlerin üç aylık kâr marjına yaklaşık 120 milyon euroluk olumsuz etkide bulunduğunu belirtti.

Tarifelerin kârı 20-30 milyon euro etkilemesi bekleniyor

Net satışlar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla sabit kurla yüzde 3 düşüşle 4,39 milyar euroya geriledi. Bu tutar, piyasa beklentisi olan 4,41 milyar euronun hafif altında kaldı. ABD’nin getirdiği gümrük tarifelerinin, şirketin ikinci çeyrek kârını 20 ila 30 milyon euro arasında etkilemesi bekleniyor.

Nokia CEO’su Justin Hotard, yaptığı değerlendirmede, “Telekomünikasyon, müşterilerin kolay kolay harcama kalemlerini değiştirdiği bir alan değil” ifadelerini kullandı. Öte yandan şirketin Kuzey Amerika’daki satışlarında artış kaydedildiği, ancak pazar payının bir kısmının İskandinav rakibi Ericsson’a kaptırıldığı da dikkat çekti.