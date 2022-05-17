Nokia ve Karel, 4.5G ve 5G baz istasyonlarını Türkiye'de üretecek

Nokia ve Karel, Türkiye'de 4.5G ve 5G baz istasyonlarının yerli üretimini gerçekleştirecek. Bu konuda işbirliğine giden Nokia ve Karel’in yerel operatörlerin ihtiyaçları için üretecekleri mobil baz istasyonlarında ilk sevkiyatın kısa sürede başlaması öngörülüyor. İşbirliği kapsamında üretim hattının açılış töreni, Karel'in Ankara'daki fabrikasında gerçekleşti.

İki şirketin işbirliğiyle Türkiye'de kullanıcı odaklı yaklaşımdan üretim odaklı yaklaşıma geçişin güzel bir örneğine şahitlik ettiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin pek çok alanda cazibe merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Nokia ve Karel işbirliği ile radyo ekipmanlarının Türkiye'de üretilmesi için bir üretim hattının devreye alındığını bildiren Sayan, "Türkiye'de doğup büyüyen Karel, adeta Türkiye'nin Nokia'sı konumunda." ifadesini kullandı.

Nokia'nın da Türkiye'ye en iyi şekilde katkı sağlamak için çalıştığını vurgulayan Sayan, şunları kaydetti: “Kazan-kazan ilkesi ile her iki şirketin de birbirlerinin yetenek ve imkanlarından faydalanacağı bu iş birliğini gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlara yönelik önemli bir adım olarak görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ekseninde de yerli ve milli üretim yeteneğimizin geliştirilmesine katkı sağlayacak bu tesisin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 5G'ye mümkün olan en yüksek yerlilik ve millilikle geçeceğimizin sözünü vermiştik, bu anlamda çalışmalarımızı yürütüyoruz."

2015'te yapılan 4.5G ihalesinde yerlilik şartı getirdiklerini anımsatan Sayan, global şirketlerin bu zorunluluk doğrultusunda yerli şirketlerle çalışmalarının meyvelerinin toplandığını, bakanlığın Ar-Ge fonundan da destek sağlayarak mümkün olan en yüksek yerlilik oranı ile 5G'ye geçeceklerini dile getirdi.

"5G ürünlerini de kapsayacak"

Karel ve Nokia olarak mobil teknolojilere ilişkin ürünleri yerli olarak üretme kararı aldıklarını belirten Nokia Türkiye Ülke Müdürü Özgür Erzincan da “Nokia'nın 5G'yi de destekleyen 4,5G baz istasyonlarını yerli olarak Türkiye'de Karel tesislerinde üretmeye başladık. Ülkemizde 5G'nin frekans ve yetkilendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu üretim 5G ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilecek." ifadelerini kullandı.

İşbirliği kapsamında 80 kişilik yeni istihdam sağlandığını ve iki şirketin başlangıç olarak 100 milyon liralık yatırıma imza attıklarını anlatan Erzincan, şunları söyledi: "İlk fazla üretim planına almış olduğumuz 9 üründen 3'ünün test üretimleri tamamlandı. Elde edilen kalite seviyesi beklentilerin çok üzerinde. Elektronik bileşenlerin Karel tesislerinde dizilmesiyle üretilen elektronik kartlardan oluşan modüllerden bahsediyoruz. Bunlar, oldukça yüksek yoğunluklu ve teknolojili kartlar. Test üretimi tamamlanan 3 modülün yerli malı belgesi alındı. Nokia'nın yerli baz istasyonları modül ve tamamlanmış ürün bazında yerli ürün sertifikasına sahip olacak. Bu yılın 3. çeyreğinde test üretimini tamamlamayı planladığımız kalan bölümlerde de yerli üretim belgesi almayı planlıyoruz."

Erzincan, burada başlayan üretimi şu anda Türk Telekom için gerçekleştirdiklerini belirterek, 5G Türkiye'de olmadığı için bu tesisten kısa sürede ihracata başlamayı da öngördüklerini anlattı. Erzincan, kendilerine gereken fırsatların sağlanması halinde 5 yılda 1 milyar doları aşan ihracat seviyesine ulaşmak istediklerini de dile getirdi.

Karel Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tunaoğlu da tesiste yılda yaklaşık 17 milyon elektronik kart ve kutu üretimi yaptıklarını, Türkiye'nin en yüksek üretim kapasitesine sahip 3. elektronik fabrikası olduklarını söyledi.

Tunaoğlu, yüksek kapasite dolayısıyla 30 bin metrekarelik yeni bir yer aldıklarını ve üretimlerini yeni fabrikalarında sürdüreceklerini söyledi.