“Nonwoven kumaşta Avrupa’nın tedarikçisiyiz”

10 Eylül 2020

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta 2010 yılında nitelikli endüstriyel temizlik bezleri üretimiyle yola çıkan Teknomelt, Avrupa’nın tanınan tedarikçisi oldu. Teknomelt Genel Müdürü Salih Ziya Gümüşer, “Yüksek yağ emicilik ve su iticilik gibi ana özelliklerinin yanı sıra, çıkan nihai ürüne çok fonksiyonlu özellikler kazandırılarak filtrasyon, medikal, sıvı atık temizliği, izolasyon, koruyucu elbiseler ve endüstriyel alanlarda kullanılan kumaşlar haricinde deniz temizliğinde de ciddi özelliği olan ürünler üretiyoruz dedi.

Teknomelt olarak başta Avrupa pazarı olmak üzere 50’ye yakın ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Teknomelt Genel Müdürü Salih Ziya Gümüşer, “Yurt içinde de 500’den fazla müşteriye hizmet götürüyoruz. Özellikle COVID-19 döneminde çok fazla gündeme oturan maske sektöründe, orta tabaka diye tanıdığımız filtre özelliğini sağlayan meltblown alanında Teknomelt, bugün Türkiye’de kapasite anlamında en büyük üretici durumunda. SMS ve SMMS kumaşlarla özellikle medikal önlük, çocuk bezi ve günlük ped imalat sektöründe güçlü bir tedarikçi konumundayız. Ayrıca laminasyon hattı ile koruyucu tulum sektörüne nitelikli kompozit kumaşlar üretiyoruz” dedi.

Yıllık üretim kapasitesi 10 bin ton

Teknomelt’in kurulduğu günden beri Avrupa Tek Kullanımlık Ürünler ve Dokunmamış Yüzeyler Birliği’nin (European Disposables and Nonwovens Association- EDANA) üyesi olduğunun altını çizen Gümüşer, “2015 ve 2017 yıllarında yayımlanan TOBB ve TEPAV tarafından hazırlanan Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 firma listesine girdik. Bugün yıllık 10 bin ton üretim kapasitemiz var. 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite edildik ve onaylı Ar-Ge merkezi ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

Teknomelt olarak Türkiye’nin önde gelen nonwoven işletmeleri arasında yer aldıklarını ve 18 bin metrekarelik tesiste 4 farklı nonwoven üretim hattı ile sektöre hizmet verdiklerini kaydeden Gümüşer, “Meltblown nonwoven hatlarımız ile yüksek yağ emicilik ve su iticilik gibi ana özelliklerinin yanı sıra çıkan nihai ürüne çok fonksiyonlu özellikler kazandırılarak filtrasyon, medikal, sıvı atık temizliği, izolasyon, koruyucu elbiseler ve endüstriyel alanlarda kullanılan kumaşlar üretiyoruz. PP Spunbond nonwoven hattı ile Türkiye de ilk defa düzgün yüzey görünümlü üretim teknolojisi ile yeni nesil spunbond üretimi gerçekleştiriyoruz. Özellikle hijyen, medikal, mobilya, tarım, promosyon, filtre sektörlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yüksek kalitedeki ürünleri üretirken, SMS ve SMMS hatlarımız ile de hijyen ve medikal sektörün ihtiyaç duyduğu nonwoven ürünleri üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Üretimin yüzde 45’i ihracata gidiyor

Üretim kapasitelerinin aylık yaklaşık 1000 ton olduğunu ve üretimin yüzde 45’ini ihraç ettiklerini belirten Gümüşer, “Makine teknolojilerimizi her yıl ilave ekipmanlarla ve revizyonlarla güncellemek zorundayız. Makine parklarında İtalya, Almanya, Fransa, Uzakdoğu’dan ithal edilen makinelerle birlikte yerli ekipmanlar kullanıyoruz. Tamamen hijyen pazarı için yaptığımız yatırımı aynı zamanda bünyemizde ciddi bir laboratuvar ile destekledik” diye konuştu.