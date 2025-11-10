Nordex, Aliağa OSB’de kanat üretmeye hazırlanıyor

Özlem SARSIN - İZMİR

Nor­dex’in EBSO Yönetim Kurulu Baş­kanı Ender Yorgancılar’ın sahibi olduğu İzeltaş’ın Aliağa OSB’de bu­lunan kaba inşaat halindeki fabrika binasını kiralayarak yeni bir kanat üretim tesisi kurmaya hazırlandı­ğı belirtildi. Dünya Gazetesi’nin 18 Ekim’de duyurduğu “Nordex kanat üretmeye mi hazırlanıyor” habe­rinin ardından kaynaklardan edi­nilen bilgilere göre Nordex’in TPI Kanat fabrikasının kapatılmasının ardından, sektörde yaşanan kanat sıkıntısını gidereceği ve YEKA ya­tırımlarında yer alan yerli üretim şartını yerine getireceği öğrenildi. Nordex’in YEKA’larda kullanılan 81.5 metrelik N163 modelini ürete­ceği ve yeni yılın ilk çeyreğinde üre­timin başlayacağı kaydedildi.

“TPI işçileri Aliağa OSB’de”

Öte yandan TPI’ın kapanması ile mağdur olan işçilerin Nordex’te başlayacak olan üretimde yer al­mak istediklerini söyleyen Petrol İş İzmir Şube Başkanı Cem Turan, “Yıllardır TPI’da Nordex için kanat ürettik. TPI’ın kapanması ile mağ­dur olan işçilerimizin mağduriyet­lerinin giderilmesini talep ediyo­ruz. İşçilerimizin bundan sonra Nordex’te çalışmalarını istiyoruz. TPI ve Nordex için yıllarca emek verdik. Nordex’in bizi yok sayma­ması çağrısında bulunuyoruz. Bu nedenle Aliağa OSB’de yer alan ye­ni fabrika binasının önünde işçile­rimizle birlikte taleplerimizi dile getirdik” dedi.