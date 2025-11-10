Nordex, Aliağa OSB’de kanat üretmeye hazırlanıyor
Dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticilerinden biri olan Nordex Grup, İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde rüzgar türbin kanadı üretimine başlıyor.
Özlem SARSIN - İZMİR
Nordex’in EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’ın sahibi olduğu İzeltaş’ın Aliağa OSB’de bulunan kaba inşaat halindeki fabrika binasını kiralayarak yeni bir kanat üretim tesisi kurmaya hazırlandığı belirtildi. Dünya Gazetesi’nin 18 Ekim’de duyurduğu “Nordex kanat üretmeye mi hazırlanıyor” haberinin ardından kaynaklardan edinilen bilgilere göre Nordex’in TPI Kanat fabrikasının kapatılmasının ardından, sektörde yaşanan kanat sıkıntısını gidereceği ve YEKA yatırımlarında yer alan yerli üretim şartını yerine getireceği öğrenildi. Nordex’in YEKA’larda kullanılan 81.5 metrelik N163 modelini üreteceği ve yeni yılın ilk çeyreğinde üretimin başlayacağı kaydedildi.
“TPI işçileri Aliağa OSB’de”
Öte yandan TPI’ın kapanması ile mağdur olan işçilerin Nordex’te başlayacak olan üretimde yer almak istediklerini söyleyen Petrol İş İzmir Şube Başkanı Cem Turan, “Yıllardır TPI’da Nordex için kanat ürettik. TPI’ın kapanması ile mağdur olan işçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz. İşçilerimizin bundan sonra Nordex’te çalışmalarını istiyoruz. TPI ve Nordex için yıllarca emek verdik. Nordex’in bizi yok saymaması çağrısında bulunuyoruz. Bu nedenle Aliağa OSB’de yer alan yeni fabrika binasının önünde işçilerimizle birlikte taleplerimizi dile getirdik” dedi.