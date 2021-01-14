Nordex Türkiye, bu yıl 170 rüzgar türbini inşa etmeye hazırlanıyor

Türkiye’de rüzgar enerjisi sektörüne 2009 yılında giren Nordex, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin tamamında 76 rüzgar elektrik santrali projesini hayata geçirdi. YEKDEM kapsamındaki fiyat alım garantisi teşvikinden yararlanabilme telaşı, rüzgar enerji santrali (RES) yatırımlarını hızlandırırken, projelerini hayata geçirmeye başlamış yatırımcılarda ise fazla mesaiye yol açtı.

Nordex Türkiye Satınalma, İdari İşler ve İnsan Kaynakları Direktörü Can Aydede, 2019 yılında 30 adet rüzgâr türbini kurduklarını 2020 yılında ise yaklaşık 4 katlık bir ivme yakalayarak seneyi 110 rüzgâr türbini kurarak kapattıklarını söyledi. Aydede, Nordex Türkiye olarak yapmış oldukları anlaşmalarla 2021 yılında ise170 türbin kurmayı öngördüklerini belirtti.

Pazar payını yüzde 29’a çıkarmayı planlıyor

2020 yılında sipariş edilen projelerin toplam kapasitenin yaklaşık 2 bin 800 megawatt (MW) olduğunu dile getiren Aydede, bunun 1024 MW’lık kısmının Nordex’e ait olduğu bilgisini verdi. Türkiye’de rüzgar enerjisi santrali alanında pazardaki toplam kurulu gücün 8 bin 800 MW civarında olduğunu anlatan Aydede, burada yüzde 25,7 ‘lik pazar payıyla lider konumda olduklarının altını çizdi. Aydede, “2021 yılında pazar payımız inşa halindeki projelerin tamamlanmasıyla daha da artacak. Bu kapsamda şirket olarak bizde, yaklaşık 3 bin 300 MW’a geliyor olacağız ve sektördeki payımız yüzde 29’a yükselecek. Türkiye’deki toplam kurulu güç ise 11 bin 600MW civarında olacak.” şeklinde konuştu.

2021’de sektörün yüzde 25 büyüme kaydedeceğinin altını çizen Aydede, büyümenin sürdürülebilir olması açısından YEKDEM’in devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

74,5 metre uzunluğunda türbin kanadı üretti

Rüzgar türbini inşasında tedarik zincirinin de önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Aydede, “Firmamız rüzgar türbini kanatlarının üretimi konusunda yatırım için lokasyon arayışındaydı. Bu süreçte, biz devreye girerek yatırımın Türkiye’de yapılmasını sağladık. 2020 Mart ayının ikinci haftasında ilk yerli 74,5 metre uzunluğundaki rüzgar türbini kanadını ülkemizde ürettik. Bu anlamda Almanya’daki genel merkezimizi yatırım konusunda ikna ettik. Bu yatırım sayesinde pazardaki doğrudan ve dolaylı yatırımların da seyri olumlu anlamda değişti.” dedi.

Yıllık bazda ortalama 5 ila 6 arasında proje tamamladıklarının altını çizen Aydede, “Biz 2019 ve 2020 yılı içerisinde yapım taahhüdünü almış olduğumuz ve 2020 senesi içerisinde faaliyete geçme sözünü verdiğimiz 21 projenin hepsini 2020 senesi bitmeden faaliyete geçirdik. Bu bağlamda sadece biz değil sektördeki birçok oyuncu proje sayılarını artırdı.” şeklinde konuştu.

İstihdamı yüzde 50 artırdı

Öte yandan firma olarak istihdam konusunda da önemli artışlar yakaladıklarına işaret eden Aydede, “Toplamda firma olarak 2020 yılında 100 kişiye daha istihdam sağladık. Böylece 220 olan çalışan sayımızı 320’e çıkarmış olduk. Özellikle pandemi döneminde yakalanan bu artış hem şirketimiz hem de sektörümüz için oldukça kıymetli, 2021 yılında proje sayılarımızın artmasına bağlı olarak istihdamımızı daha da artırmayı amaçlıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Nordex’in faaliyet gösterdiği diğer ülkelere Türkiye ofisinden mühendislik servisi ihraç ettiklerinin altını çizen Aydede, “Bu durum yenilenebilir enerji alanında Türkiye’nin know-how bakımından geldiği noktayı ortaya koyan önemli bir parametre.” değerlendirmesinde bulundu.