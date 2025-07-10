Nordex’in en güçlü pazarı Türkiye oldu: Siparişlerde yüzde 82 artış

Dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinden Nordex Group, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin sipariş rakamlarını açıkladı. Verilere göre şirket, yılın bu döneminde güçlü bir performans sergileyerek Projeler segmentinde 2.310 MW’lık sipariş aldı. Bu rakam, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 82’lik artışa işaret ediyor.

2025 yılının ilk yarısında toplam sipariş hacmi 4.492 MW’a ulaşırken, bu miktar geçen yılın aynı döneminde 3.357 MW olarak kaydedilmişti.

Ortalama satış fiyatı da artış eğilimini sürdürdü. 2025’in ikinci çeyreğinde megavat başına ortalama satış fiyatı 0,97 milyon euro/MW oldu. Bu değer, 2024’ün ikinci çeyreğinde 0,96 milyon euro/MW, 2024’ün ilk yarısında ise 0,89 milyon euro/MW idi.

Nisan-Haziran 2025 döneminde müşteriler, dokuz farklı ülkedeki projeler için toplam 350 rüzgar türbini sipariş etti. Nordex’in bu dönemde en güçlü pazarları Almanya, Türkiye ve Letonya olarak öne çıktı.

Nordex Group CEO’su José Luis Blanco, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yılın güçlü başlangıcının ardından, ikinci çeyrekte de güçlü bir performans sergilemeye devam ettik ve ilk yarıda toplam 4,5 GW yeni sipariş aldık; üstelik tüm bunları istikrarlı fiyatlarla gerçekleştirdik. Bu istikrarlı ivme, iş modelimizin gücünü ve benimsediğimiz stratejik yönü yansıtıyor. İleriye baktığımızda, temel pazarlarımıza odaklanmaya devam ediyor ve bu olumlu gidişatı sürdürebileceğimize çok güveniyoruz."

Şirketin odağındaki ana pazarlardan biri haline gelen Türkiye, Nordex’in küresel büyüme stratejisinde kritik bir rol oynamaya devam ediyor.