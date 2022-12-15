Norm Fasteners, Kanada’da

İzmir ve Salihli’de 12 ayrı üretim tesisi ve 13 satış merkezi ile dünyanın önde gelen firmalarından biri ve Türkiye’nin bağlantı elemanları sektör lideri olan Norm Fasteners, yeni yatırımları ile uluslararası alanda da büyümeye devam ediyor.

2021 yılında Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu içinde bir, ikinci 500 Sanayi Kuruluşu arasında iki firma ile yer alan Norm Fasteners, büyümeyü sürdürürken; ABD, Fransa, Romanya, Polonya, Almanya’dan sonra şimdi de Kanada’da yeni ofisini açtı. Bir Norm Holding kuruluşu olan Norm Fasteners, artık Kanada’da da sektörün nabzını tutacak.