Norm Holding ve Ford Otosan’dan tedarik anlaşması

Bağlantı elemanları üreticisi Norm Holding, Ford Otosan tarafından üretilecek ticari araç modeli Transit Ailesi’nin tüm bağlantı elemanlarını temin edecek.

Sözleşme kapsamında Norm Holding, Ford Otosan tarafından üretilecek Transit ailesindeki her bir araç için 417 parça bağlantı elemanı tedarik edecek.

10 yıl sürecek sözleşme kapsamında Norm Holding, Ford Otosan’a; Ar-Ge, Üretim, Tedarik Zinciri Yönetimi, Mühendislik ve Müşteri Hizmetleri Destekleri de vererek “Hizmet Sağlayıcı Firma” da olacak.

Norm, bu kapsamda 24 uzmandan oluşan ve yalnızca Ford Otosan’a hizmet verecek yeni bir ekip kuruyor.

“Teknolojik bilgi birikimimizi sürekli geliştiriyoruz”

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, anlaşmanın gerek marka gerekse de Türk ekonomisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Söz konusu işbirliğinin dünyanın sayılı projelerinden biri olduğunu belirten Uysal, “Böylesine kapsamlı işbirliği Norm Holding olarak Ar-Ge yatırımlarına verdiğimiz önemin somut bir göstergesi. Bağlantı elemanları sektörünün en önemli teknolojik trendlerine yönelik alternatif tasarımlar geliştiriyor, rekabet gücümüzü her geçen gün daha da artırıyoruz. Ulusal ve uluslararası üniversiteler, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, araştırma kurumları ve firmalar ile işbirlikleri kurarak bilimsel ve teknolojik bilgi birikimimizi sürekli geliştiriyoruz.” dedi.