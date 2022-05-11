Norma, Sipay ile güçlerini birleştirdi

Serbest çalışanlar, kendi işini yönetenler ve mikro işletmelerin ihtiyaçları için özel olarak tasarlanan finans platformu Norma, lansman öncesinde önemli bir iş birliği gerçekleştirdi. Norma, ödeme sistemleri alanında dinamik ve yenilikçi bakış açısına sahip olan Sipay ile gerçekleştirdiği iş birliği ile kullanıcılarına kurumsal hesap açma, para transferi ve Visa kart gibi hizmetleri sunabilecek.

Norma, bu iş birliği ile küçük işletmelere, finans yönetimi hizmetlerini masrafsız sunmasının yanı sıra, üyelerinin ticari hayatını kolaylaştıran ön muhasebe, e- dönüşüm, fatura işlemlerive şirket kuruluşu danışmanlığı gibi hizmetleri de ücretsiz sağlıyor. Norma, üyelerine tek bir platform üzerinden tüm finansal süreçlerini yönetme imkanı sunarak hem zaman hem de maliyet açısından büyük bir avantaj sunuyor.

Norma Kurucu Ortağı ve CEO’su Hakan Gonca: Geleneksel bankacılık anlayışından ayrışıyoruz

Sahip olduğu müşteri odaklı yaklaşım sayesinde mikro işletmeler için finans alanında fark yaratacaklarını belirten Norma Kurucu Ortağı ve CEO’su Hakan Gonca, “Kendi işinin sahibi herkes için kolay yönetilebilen bir finans deneyimi başlattık ve ödeme sistemleri alanında değerlerimizle örtüşen, dinamik ve yenilikçi bir bakış açısına sahip Sipay ile güçlerimizi birleştirdik. Dijital cüzdan, kartlı ve kartsız ödeme, banka havalesi ve alternatif ödeme hizmetlerinin tamamı için kullanacağımız Sipay altyapısı sayesinde üyelerimize kullanımı kolay, güvenilir ve hızlı çözümler sunacağız.” dedi.

Sipay CEO’su Semih Muşabak: Yeni nesil kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanacağız

Finansal teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte, kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanmış özel platformların kurulduğuna dikkat çeken Sipay CEO’su Semih Muşabak, “Hedefine inovasyonu alan ve kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanmış markalarla çalışmak bizi oldukça motive ediyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanan Norma ile yeni nesil finansal çözümleri ile dikkat çekiyor. Sipay’in elektronik para ve ödeme sistemleri alanındaki inovasyon odaklı gücünü ve Norma’nın yenilikçi ve teknolojik hizmet anlayışını birleştirmek bizim için de heyecan verici. Norma ile birlikte, bu zamana kadar olduğu gibi büyümeye ve yeni iş birliklerine imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.