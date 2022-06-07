Norma, test aşamasını tamamladı

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, mikro işletmelerin finans ve ön muhasebe işlemlerini ücretsiz olarak tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan Norma kullanıcılara açıldı. Test aşamasında 2 binin üzerinde ön kayıt alan Norma’ya, web sitesi ile birlikte IOS, Android uyuglama marketlerden ücretsiz olarak üye olunabiliyor..

Norma üyelerine, farklı ürün ve hizmetleri tek platformdan sunarken, kendi işini yöneten herkesin finansal süreçlerini daha kolay ve hızlı hale getirerek zaman ve maliyet avantajı da sağlıyor.

Mikro işletme sahipleri ve freelancerların finansal süreçlerini yönetmelerine imkan sağlayan Norma, dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu işletmeler için özel olarak geliştirilmiş hizmetler olmadığını gördü. Norma, geleneksel finansal süreç yönetim şekillerini tamamen değiştirerek, kurumsal hesap işlemlerinin ve ön muhasebenin birlikte yönetilebileceği ve takip edilebileceği bir platform olarak tasarlandı. Mikro işletmeler, şahıs şirketleri, serbest meslek sahipleri ve freelancerlar, kısaca kendi işinin sahibi herkesin finansal süreçlerini kolaylaştıran dijital bir finans platformu olarak hizmet veriyor.

Norma CEO’su Hakan Gonca: Hedefimiz, 3 milyon mikro işletmenin en az yüzde 10’unu Norma üyesi yapmak

Norma’yı üyelerinin bütün finansal süreçlerine odaklanarak dijital çözümler sunan, onlara zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir platform olarak tasarladıklarını söyleyen Norma CEO’su Hakan Gonca, resmi rakamlara göre Türkiye’de 3 milyon mikro işletme bulunduğunu ve bunların en yüzde 10’unu Norma üyesi yapmayı hedeflediklerini söyledi.

“Polonya ve Estonya’da şirket kurma süreçlerine destek sağlayacağız”

Üyelerine sundukları hizmetleri finansal ürünler kategorisi ile finans ve operasyon süreçlerinde işleri daha hızlı ve daha kolay hale getiren hizmetler kategorisi olarak ikiye ayıran Gonca, “Norma’yı, Neobank’ler arasında dünyanın en iyileri arasına sokarak üyelerimizin ihtiyaçlarına odaklanan çözümleri tüm dünyaya yaymayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, yılın ikinci yarısında global açılımımızı tamamlayarak başta Polonya olmak üzere Avrupa pazarında da olacağız. Bu konuda lisans başvurularımız devam ediyor. Yurtdışına açılmak isteyen Türk şirketlerine Avrupa’’da şirket kurma ve hesap açılışı için destek sağlayacağız” dedi.

Norma üyeleri, ücretsiz kurumsal hesap açılışı, hesaplarına bağlı sanal kart ya da aidatsız VISA kart kullanımı, ücretsiz para transferi, 7/24 tahsilat, faturalama, gelir-gider takibi, nakit akışı yönetimi gibi ön muhasebe işlemlerini ücretsiz yapabilecekler. Ayrıca henüz şirketini kurmamış veya e-dönüşüm sürecini tamamlamamış üyeler şirket kuruluşu danışmanlığı ve e-dönüşüm entegrasyonu gibi profesyonel hizmetlerden ücretsiz şekilde faydalanabilecekler. Ek olarak dileyen üyeler, mali müşavirlerini sisteme ekleyerek veya Norma’nın iş ortakları aracılığı ile sağladığı ‘Finansal Danışmanlık’ hizmetini talep edip, şirketlerinin tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir yerden yönetebilecekler.