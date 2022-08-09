Normetic, hedefine globalleşmeyi aldı

Elektrik, mekanik, metalürjik ürünler ile basınçlı ekipmanlar, endüstriyel tesislerin kontrolleri, patlayıcı ortamlar ve proses güvenliği, çevre ve sürdürülebilirlik gibi farklı konularda yerli ve yabancı birçok teknik uzmanı kadrosunda bulunduran Normetic, globalleşmeyi hedefliyor.

Sektörde uzun yıllar çok uluslu gözetim kuruluşlarında yönetici olarak hizmet verdikten sonra Normetic’i kurduklarını dile getiren şirketin kurucu ortaklarından Tuna Alper Sezgin, ağırlıklı olarak endüstriyel imalat sektöründe faaliyet gösterdiklerini aktardı.

Sezgin, temel olarak üretici-tedarikçi denetimleri, ürün imalat süreçlerine ve testlerine nezaret, kalite kontrol/kalite güvence (QA/QC) çalışmaları, ürün tedarik zinciri içinde depolama ve sevkiyat öncesi, sırası ve sonrası gözetimler gibi hizmetler sunduklarını kaydetti.

Rutin 3. taraf kontrol-gözetim işlerinin yanı sıra sürdürülebilirlik ve karbon / su ayak izi hizmetlerinden, proses güvenliği ve patlayıcı ortamlar çalışmalarına kadar sektördeki birçok farklı alanda çalışma yaptıklarını bildiren Sezgin, ayrıca bankalar ve fonlarca kredilendirilen büyük yatırımlarda veya şirketler arası birleşme & satın alma projelerinde de teknik ve çevresel danışman olarak yer aldıklarını söyledi.

Artan bir ivme yakaladı

Pandemide artan bir ivme yakaladıklarına belirten Sezgin, “Bu dönemde yapmış olduğumuz özverili çalışmaların meyvelerini topladığımızı söyleyebiliriz. Şirket içinde takip ettiğimiz tüm satış, pazarlama ve performans kriterlerinde sürekli artan bir ivmemiz söz konusu. Önümüzdeki yıllarda çekirdek kadromuzla beraber ülkemizdeki birçok yetenekli mühendisi de yetiştirerek, Türkiye’ den tüm dünyaya hizmet veren bir know-how merkezi olmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu. Sezgin, yeni dönem yatırımlarını da bu kapsamda şekillendirdiklerini aktardı.

“Yetkinlik bazlı rekabet müşteri memnuniyeti ve kaliteyi artıracak”

Sektörde öne çıkan sorulara değinen Tuna Alper Sezgin, şunları kaydetti: “Ülkemiz 3. taraf denetim/kontrol sektöründe yalnızca fiyat bazlı değil, bilakis yetkinlik ve tecrübe bazlı bir rekabetin sağlanması ile toplam kalite ve müşteri memnuniyetinin artacağına inanıyor; rakiplerimiz, partnerlerimiz ve müşterilerimizle görüşmelerimizde sürekli bunun altını çiziyoruz. Yakaladığımız ivmeyi kaliteli hizmetle devam ettirmek en büyük amacımız.”