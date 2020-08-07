Northshire, e-ticarette global marka olmak istiyor

07 Ağustos 2020

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

Denizli’de 2017 yılında Uğur Saraç ve Volkan Başar isimli iki gencin bilgisayarda oyun arkadaşlığından doğan Northshire Dekorasyon Ürünleri, 3 yıl gibi kısa bir sürede büyüyerek önemli bir e-ticaret hacmine ulaştı. Metal duvar aksesuarları ve posterleri Amerika ve Avrupa’da ilgi gören Northshire, New Jersey ve Avusturya- Linz’de kurduğu şirketler aracılığıyla ayda 5 bin ürün ihraç ediyor.

Grafik tasarımcı Uğur Saraç ile inşaat sektöründen Volkan Başar’ın bilgisayar oyunu arkadaşlığıyla kurulan Northshire, 2017 yılında dört kişilik bir ekiple Denizli’de hizmete başladı. Duvar posterleri ve metal duvar aksesuarlarının online olarak satışına başlayan şirketin tasarımları ve ürünleri talep görünce gönderi sürelerini düşürmek için Saraç ve Başar, Avusturya’da Northshire Trade GMBH ve ABD’de Northshire Wall Art LLC’yi kurdu. Avrupa dağıtımını Linz üzerinden gerçekleştiren Northshire, ABD ve Kanada’daki müşterilerine ise New Jersey’deki üslerinden ürün gönderiyor. Ürünlerini yurt içinde www.northshire.net, yurt dışında ise www.northshire.co siteleri üzerinden satışa sunan şirket, 3 yıl gibi kısa bir sürede ciddi bir e-ticaret hacmine ulaştı.

80 ülkeye online satış gerçekleştiriyor

Kendi alışveriş sitelerinin yanı sıra Etsy, Amazon ve Fancy gibi önemli e-ticaret sitelerinde ürünleri yer alan Northshire, Etsy’nin en çok satış yapanlar listesinde yüzde 1’lik dilime girmeyi başardı. Northshire ortaklarından Volkan Başar, oyun arkadaşlığından başlayan girişimin kısa sürede beklentilerinin çok üzerinde bir noktaya taşındığını belirterek, Amerika ve Avusturya’daki şirketleri aracılığıyla ayda 5 binden fazla ürün satışına ulaştıklarını söyledi. Dört kişiyle başladıkları yolculukta, 25 çalışan ve 80 ülkeye online satış yapar hale geldiklerini ifade eden Başar, “Avrupa ve Amerika operasyonunu kendi yapan tek firmayız. Kargo maliyetlerini düşürdük, tanıtım maliyetlerini düşüreceğiz. Dünyada 600-700 milyon insana ürün gösteriyoruz. Northshire, global marka olma adına Denizli’nin gelmiş geçmiş en önemli fırsatı ” diye konuştu.

“Pandemide taleplere yetişemedik”



Başlangıç sürecinde yurt dışından bazı şirketlerle çalıştıklarını, şu an tüm operasyonlarını kendilerinin yürüttüğünü söyleyen Volkan Başar, “Pandemi döneminde taleplerde patlama yaşandı. Özellikle Amerika’dan çok sipariş aldık. Amerika’da ikinci lojistik merkezini açmayı planlıyoruz. Ayrıca 2021 yılı içinde Kanada, İngiltere ve Avustralya’da lojistik merkezi açacağız. Yurt içi satışlar ciromuzun %2’sini oluşturuyor. Ciromuzun yüzde 15- 20’lik bölümünü sosyal ağlar ve online shop’larda tanıtıma ayırıyoruz” dedi.