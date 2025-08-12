Norveç Varlık Fonu ilk yarıda yüzde 5,7 getiri sağladı

Norveç’in dünyanın en büyük varlık fonu, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 5,7 getiri elde etti. Norges Bank Yatırım Yönetimi’nden yapılan açıklamaya göre fonun değeri 30 Haziran itibarıyla 19,586 trilyon Norveç kronuna (yaklaşık 1,914 trilyon dolar) ulaştı.

Özellikle Avrupa bankaları, artan kamu harcamaları ve yüksek kârlılık beklentileriyle getirilerin başlıca kaynağı oldu. Telekom ve kamu hizmetleri de güçlü performans sergilerken, sağlık sektörü ABD’deki politika belirsizliği nedeniyle geride kaldı.

Yatırım kalemlerinde dikkat çeken performans

Fonun hisse senedi yatırımları yüzde 6,7, sabit getirili yatırımları yüzde 3,3, listelenmemiş gayrimenkul yatırımları yüzde 4 ve listelenmemiş yenilenebilir enerji yatırımları yüzde 9,4 getiri sağladı. Ancak Norveç kronunun değer kazanması dahil olmak üzere kur hareketleri, fonun toplam değerini 1,01 trilyon kron düşürdü.

Portföy dağılımı ve İsrail kararı

Varlık fonunun portföyü yüzde 70,6 hisse senetleri, yüzde 27,1 sabit gelir, yüzde 1,9 borsaya kote edilmemiş gayrimenkul ve yüzde 0,4 yenilenebilir enerji altyapısından oluşuyor.

Fon ayrıca, Gazze’deki askeri operasyonlar nedeniyle gösterge endeksinde bulunmayan 11 İsrail şirketinden tamamen çekildi.

CEO Nicolai Tangen, bu kararın “olağanüstü koşullar” nedeniyle alındığını belirterek, gözetim sürecini basitleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Norveç Maliye Bakanlığı ise bu tür yatırımların tam gözden geçirilmesini istedi.