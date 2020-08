Norveç'in siber güvenliği Türk şirkete emanet

24 Ağustos 2020

SELENAY YAĞCI

Siber güvenlik alanında faaliyet yürüten Türk girişimci Can Sobutay, Norveç Sağlık Bakanlığı’na dijital verilerinin taşınması, yedeklenmesi ve korunması hizmeti verdi. Birleşmiş Milletler’in yanı sıra İsrail’e de siber güvenlik alanında destek hizmetler sunan Infrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, “Öncü çözümlerimiz ve örnek projelerimizle Türkiye’yi yurtdışında temsil ediyoruz. Hedefimiz her ülkede bir proje geliştirmek” dedi.

2012 yılında kurulan İnfrasis Siber Mühendislik, yurt içinde ve yurt dışında siber güvenlik alanında verimlilik, etkin kullanım, iyileştirme ve düzenleme alanlarında faaliyet yürütüyor. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’na katılan 4 siber güvenlik şirketinden biri olan Infrasis, son dönemde yurt dışı projelerdeki etkinliği ile öne çıktı.

Terzi usulü güvenlik çözümleri geliştirdiklerini ifade eden Infrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, faaliyetlerine başladıkları 2012 yılından bu yana ağ ve bilgi güvenliği, iş sürekliliği, sanallaştırma, ağ altyapısı ve bütünleşik veri sistemleri, felaket kurtarma merkezleri uygulamaları ve tasarımları alanında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Fast 50 Türkiye Programı’na Ar-Ge kapsamında ciddi yatırımlarda bulunan şirketlerin kabul edildiğini vurgulayan Sobutay, “Bu programa katılmaya hak kazanarak, Türkiye’nin dijital ekosisteminin gelişmesinde öncü rol üstlendiğimizi bir kez daha kanıtlamış olduk.” diye konuştu. Salgından hemen önce Norveç Sağlık Bakanlığı’nın dijital verilerinin sağlıklı şekilde taşınması, yedeklenmesi ve korunması üzerine bir proje yaptıklarını kaydeden Sobutay, hizmeti başarı ile yerine getirdiklerini kaydetti.

Mühendis ağırlıklı şirket



Şu anda 25 kişilik ekiple çalıştıklarını ifade eden Sobutay, “Ekibimizin yüzde 50’si mühendis. Mühendislik gücümüzle hizmet veriyoruz. Şu anda teknolojik bir ürünümüz yok. Ancak ilerleyen zamanda düşünüyoruz” dedi. Bilgi teknolojileri alanında mühendislik odaklı, öncü çözüm ve yaklaşımları ile dünyanın önde gelen teknoloji firmaları arasında yer almayı amaçladıklarını vurgulayan Sobutay, şunları söyledi: “Müşterilerimiz için yüksek kalitede, sürdürülebilir, güvenilir hizmetler ve doğru çözümler üreterek; onların beklentilerini en üst seviyede karşılamayı, insan kaynaklarına, etik ilkelere, ahlaki değerlere, sürekli gelişime verdiğimiz önemden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz hizmetler ve mühendislik çözümleri ile sektörde fark yaratmayı amaçlıyoruz.”

Siber mühendise ihtiyaç var



Siber güvenlik alanında uzman mühendis bulmanın zor olduğundan bahseden Can Sobutay, “Bu alanda yetişmiş insan gücüne çok ihtiyaç var. Siber mühendislik uzun bir süreç. İnsana yatırım yapıyoruz. Hazır beyin yok, geliştirmek gerekiyor. Ezberci iş değil. Sorgulayan beyin olmak gerekiyor” diye konuştu.

Pandemide kimlik doğrulama talebi arttı



Şirket, bilgi kaynaklarının güvenliği, verimliliği, etkin kullanımı, iyileştirilmesi ve düzenlenmesi için üst seviyede çözümler üretiyor. Türkiye’de e-devlet başta olmak üzere birçok kamu kurumuna hizmet veren Infrasis Genel Müdürü Can Sobutay, “Birçok ülkede faaliyet gösteriyoruz. Devletler ile çalıştığımız için çoğu projelerimiz gizlilik anlaşmaları ile yürüyor. En büyük uzmanlığımız ise verileri güvenli bir şekilde taşımak. Pandemide 50-60 ayrı kurumun verilerini taşıdık. Çok ciddi artış oldu. Özellikle kimlik doğrulama işlemleri arttı” dedi