ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

Norveçli şirket Türkiye'de petrol arayacak

Norveçli petrol şirketi Equinor, 2019'da Türkiye'de sondaj kuyusu açacak.

Norveçli şirket Türkiye'de petrol arayacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Norveçli petrol ve doğalgaz şirketi Equinor'un keşif biriminin başında bulunan Tim Dodson, gelecek yıl Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada keşif sondaj kuyusu açmayı planladıklarını söyledi.

Dodson, Equinor'un 2019'da bu yıla göre uluslararası alanda daha fazla keşif kuyusu ve karada daha fazla keşif sondaj kuyusu açmayı planladığını belirtti, "Genel olarak, daha fazla uluslararası faaliyet ve karadaki faaliyetlerin daha büyük payı olacak." diye konuştu.

Equinor'un planları arasında Türkiye, Arjantin, Cezayir ve Rusya'da karada keşif sondaj kuyuların yanı sıra Kanada, ABD, Meksika ve Brezilya'da dışında yüksek etkili keşif kuyuları bulunuyor.

Kaynak: Reuters

Son dakika
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.