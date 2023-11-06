Nova, Samsun’a 30 milyon euroluk yatırım yapacak

Mehtap HALICI

Nova Fashion Group, Samsun’a 30 milyon euroluk yatırımla fabrika kurmaya hazırlanıyor. Tekstil sektöründe 37 yıldır faaliyet gösteren Nova Fashion Group’un Yönetim Kurulu Üyesi Umut Boz, dünyanın önde gelen markalarına hem üretim hem de ürün tedariki yaptıklarını söyledi.

İstanbul merkez olmak üzere Samsun’daki üretim fabrikalarında toplamda bin 600 çalışanın olduğu belirten Boz, şirketin, çalışan sayılarının yüzde 80’inin kadın olduğunu ifade etti. Boz, “Bundan 3 ay önce seçim arifesinde Samsun’da serbest bölge kuruldu.

Ama sonra devamı gelmedi. Şimdi onun takipçisiyiz. Hatta kanun çıktı ve yer tahsisi de yapıldı. Şu an parselasyon işlemi aşamasında olan yere adayız. Olursa 30 milyon euroluk bir yatırım hedefliyoruz. 2025 yılında planladığımız bu yatırım için bin kişiye ilave istihdam sağlayacağız” dedi.

105 milyon dolar ciro hedefliyor

Geçen yılki cirolarının 85 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Umut Boz, bu yılki grup ciro beklentilerinin ise 105 milyon dolar seviyesinde olacağını söyledi.

Boz, cirolarının yüzde 90’ının ihracattan, yüzde 10’unun ise perakende satıştan geldiğini söyledi. Bugün 26 ülkeye ihracat yaptıklarını ve ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere, ABD, İsviçre, İspanya, Kanada, Uzakdoğu, Japonya, Çin ile çalıştıklarını belirten Umut Boz, son 3 yıldır ABD pazarına odaklandıklarını aktardı.

Boz, önümüzdeki dönemde ABD, İspanya, Ortadoğu ve Azerbaycan’da büyümeyi planladıklarını ifade etti. Grubun erkek giyim markası Hemington’da Türkiye’de şu anda 7 şehirdeki 25 olan mağaza sayılarını 2025 yılına kadar 50’ye çıkartacaklarını söyleyen Umut Boz, “Var olan mağazalarımız İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Muğla ve Ankara’da bulunuyor.

Yeni mağazaları da gelir seviyesinin yüksek olduğu şehirlerde düşünüyoruz. İlk etapta Gaziantep, Kayseri ve Trabzon gibi illeri hedefliyoruz” dedi. Nova Fashion Group’un kadın giyim markası Knitss’te toplamda 10 mağazalarının olduğunu belirten Umut Boz, “Knitss’te 2025 yılında 20 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Ortaklığa açığız”

Global tekstil sektöründeki fonlardan ilgi gördüklerini anlatan Umut Boz, şunları söyledi: “Büyük sermaye grupları var ve onlar şu an Türkiye’de yatırım yapmak istiyorlar. Burayı bir kanal gibi kullanmak amacındalar. Sektörde entegrasyonunu artırmak isteyen bir takım iplik üreticileri, Avrupa’da da ham madde üreticileri var. ‘Ham maddeyi üretiyorum ve kilosunu da 30 dolardan satıyorum.

Ürünü de üretirsem 100 dolardan satarım’ diyorlar. Yani dolayısıyla dikeye doğru giden bir entegrasyon var. Biz de özellikle Avrupa’dan talep alıyoruz. Türkiye’de ortak fabrika kurmak istiyorlar. Türkiye halen işçilikte Avrupa’dan daha ucuz. Şu an yakın süreçte olduğumuz bir yer yok ama dost ortamında konuştuğumuz oluyor. Çünkü yüksek katma değerli bir iş yapıyoruz. Bunun büyümesi için daha da fazla üzerine koyacaksak ortaklığa açığız”

Gelin-kaynana dahil 1200 haneye dokunuyor

Bundan 14 yıl önce Samsun’a gittiklerini ve orada bir fabrika kurduklarını, bölgenin o dönemde de teşvik bölgesi konumunda olduğunu anlatan Umut Boz, şunları söyledi: Samsun’un Kavak ilçesindeyiz. Bölgenin 10 bin nüfusu var. Çalışma çağı dışındakileri çıkartırsanız 6 bin denebilir. Anadolu nüfusuna göre yaklaşık bin 200 hane eder. Biz orada herkesi kendimiz yetiştirdik diyebiliriz.

Orası bir sosyal proje gibi konumlandırıldı. Kimse çalışmıyordu. Herkes evdeydi. Ancak şimdi çok özel bir yer oldu. Çünkü anne-kız var, kız kardeş, anneanne-torun, ağabey-kardeş, gelin-kaynana var. Neredeyse her haneye dokunuyoruz. Atatürk’ün bir sözü var; ‘Her fabrika bir kale gibidir.’ Fabrikamız bölgenin çevresini değiştirdi. Yollar değişti, okullar yapıldı, yerel esnaf kalkındı. Gelir kaynağı girdi.”

Grubun %30’u 2024’te halka arz edilecek

Halka arz konusunda çalışmaları olduğundan bahseden Umut Boz, “Türkiye’de halka arz trendi var. Biz de grup olarak halka açılmayı düşünüyoruz. 2024 yılında şirketin yüzde 30’unu halka arz etmeyi hedefliyoruz” dedi.