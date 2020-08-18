Novacheck, COVID-19 hızlı test kiti üretti

18 Ağustos 2020

M. TEKİN ÇİÇEK

Gaziantep’te faaliyet gösteren Novacheck Diagnostics, COVID-19 hızlı test kiti üretti. 10-15 dakika içerisinde sonuç veren kit, denemeler sonunda negatif vakalarda yüzde 100, pozitif vakalarda ise yüzde 98 olumlu sonuçlar verdi. Kit, hastalığı geçiren ve antikor üreten kişileri de tespit edebiliyor.

DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Novacheck Diagnostics Yönetim Kurulu Başkanı Engin Biçer, COVID-19 testi kiti üretmeye karar verdiklerinde piyasadaki birçok ürünü incelediklerini, bunların arasında üç sınıf ürün olduğunu gördüklerini anlattı. Biçer, piyasaya hitap eden “fırsattan istifade etmeye çalışılan bilindik Çin mantalitesiyle” üretilen ürünler olduğu gibi dünyanın önde gelen ilaç firmalarının ürettiği ürünleri de gördüklerini vurguladı.

“Şu ana kadarki en iyi ürün”

Pandemi döneminde insanların en yüksek kârı talep ettiğini ancak kendilerinin önceliğinin halk sağlığı olduğuna dikkati çeken Biçer, “Test kitimizin sürdürülebilir ve rahat ulaşılabilecek bir ürün olmasını istiyoruz. İnsan gücünü minimize edip maksimum düzeyde teknolojiyi kullanıyoruz. Ürünü Gaziantep’teki pandemi hastanesine verdik, pozitif vakalarda denendi ve aldığımız dönüş, ‘şu ana kadar denenen en iyi ürün’ oldu. Sonucu 15 dakikada veriyoruz. Hastalığı geçiren antikor üreten kişileri de tespit edebiliyoruz” diye konuştu.

Biçer, ilerleyen dönemlerde antikor testlerinin çok stratejik ürün olacağını düşündüğünü vurguladı. “Şimdi yaz aylarındayız, insanlar birbirlerinden uzakta, kış ayları gelip havalar soğuduğunda ve mevsimsel grip de ortaya çıkınca çok sıkıntılı zamanlar yaşanabilir” diyen Biçer, şöyle devam etti: “Çünkü kim korona kim influenza diye bunları ön elemeden geçirmek lazım. Her öksüren, ateşi yükselen hastanelere giderse sağlık sistemini çökertiriz. Bütün dünya devletleri pandemi yönetiminde bunu esas aldı. Sonuç itibarıyla insanlar bu virüse yakalanmış olabilir, ölüm oranı düşük de olabilir. Bunun önüne geçebilmemiz de ancak bu testlerle mümkün olacaktır. Testimiz kısa sürede sonuç veriyor ve kullanımı da kolay. Kişi çok kolay bir şekilde testi yapabilir.”

Testlerin kullanım süresini 12 ay olarak öngörüyoruz

Testlerin kullanım süresini 12 ay olarak öngördüklerini belirten Biçer, pandemi ile mücadelede ders alarak tecrübe kazanan ilk ülkenin Çin, sonra ABD olduğunu ve bu ülkenin günlük 80 bin vaka vermeye başladığını anımsattı. ABD’nin dünyada görülmemiş bir şekilde rekorlar kırdığını söyleyen Biçer, “Sebebi nedir; ABD antikor testlerini eczanelere serbest hale getirdi. Dolayısıyla kendinden şüphe edenler eczanelere girip test yaptırabiliyor, pozitifçıkanlar hastaneye başvuruyor. PCR testleri yapılıyor ve koronavirüs vakası olarak onaylanıyor. Bundandır ki ABD’de vaka sayısında büyük artışlar görülüyor. Aklın yolu birdir, bütün ülkeler yakında bu yolu tercih edecekler. Başı ağrıyan, ateşi olan ya da kendini halsiz hisseden herkesi hastanelere göndermek de risktir. Bu kişilerin korona olup olmadığını bilmeden aile içinde yaşamaları da risk içeriyor” şeklinde konuştu.

Novatech test kitlerinin 10-15 dakika arasında sonuç verdiğini kaydeden Biçer, Türkiye ve Ortadoğu’da ilk ve tek olan kit için attıkları adımların kendileri için küçük Türkiye adına büyük olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.

Önceliğimiz ticari kazançtan önce halk sağlığı



Ölçüm güvenilirliği yüksek ürün çıkartmaya karar verdiklerinin altını çizen Engin Biçer, şöyle devam etti: “İddialı konuşuyorum, piyasadaki en iyi testlerden birini ürettik. Bunun doğruluğunu da Sağlık Bakanlığından aldık, ayrıca mesleğimiz gereği sahada da çalışmalarımız oluyor. Sağlık sektörü ve sistemiyle iç içeyiz. Hastanelerde, koronavirüs tespit edilen insanlarda denedik, raporlarını aldık. Şu ana kadar da yanıldığımızı görmedik. Önceliğimiz ticari kazançtan önce halk sağlığıdır. Novacheck test kitleri negatif vakalarda yüzde 100, pozitif vakalarda ise yüzde 98 olumlu sonuç veriyor. Kit, hastalığı geçiren ve antikor üreten kişileri de tespit edebiliyor. Yakın süre içerisinde hastanelerde hizmete sunacağız.”