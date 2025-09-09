Novartis, Tourmaline Bio’yu 1,4 milyar dolara satın alıyor
İsviçre merkezli ilaç devi Novartis, kalp-damar hastalıkları portföyünü güçlendirmek için klinik aşamadaki biyofarmasötik şirket Tourmaline Bio’yu 1,4 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Anlaşma kapsamında hisse başına 48 dolar ödeyecek olan Novartis, şirketin ASCVD tedavisi için geliştirdiği pacibekitug adlı anti-IL-6 antikorunu ürün yelpazesine ekleyecek.
Pacibekitug portföye katılıyor
Bu stratejik satın alma ile birlikte Tourmaline Bio’nun aterosklerotik kardiyovasküler hastalık (ASCVD) tedavisi için geliştirdiği pacibekitug adlı anti-IL-6 antikoru Novartis’in ürün yelpazesine eklenecek.
İlaç adayının klinik aşamadaki çalışmalarının, şirketin kardiyoloji alanında yeni tedavi çözümleri sunma hedefiyle örtüştüğü ifade edildi.
Novartis’ten büyüme stratejisi
Novartis, son dönemde kalp-damar hastalıkları ve nadir hastalıklar alanında büyüme stratejisine odaklanmış durumda.
Tourmaline Bio satın alması, şirketin küresel çapta ilaç geliştirme kabiliyetini artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.