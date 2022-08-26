Novatek, TotalEnergies ile Termokarst’taki ortaklığını sonlandırdı

Rus Novatek, Fransız TotalEnergies ile Termokarst projesindeki ortaklığını sonlandırdı. Şirketten yapılan açıklamada, Novatek ve TotalEnergies'in ortaklaşa kurdukları Terneftgas şirketinin Termokarst petrol ve doğal gaz projesinin işletmecisi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Novatek'in, Terneftgas'daki TotalEnergies'e ait yüzde 49'luk hisseyi satın aldığı ifade edildi.

TotalEnergies de yaptığı yazılı açıklamada, Terneftegaz'daki payını Novatek'e sattığını doğruladı. Böylece söz konusu projede yüzde 51 paya sahip Novatek, işletmedeki hissesini yüzde 100'e çıkardı.

Fransız Le Monde gazetesi, Rusya'nın savaşta kullandığı uçak yakıtının Terneftegaz tarafından üretildiğini öne sürmüştü. Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune ise dün yaptığı açıklamada, TotalEnergies'in Rus uçaklarına jet yakıtı sağladığı iddialarını tüm yönüyle soruşturacaklarını açıklamıştı.

Totalenergies, savaş sonrasında Rusya'daki projelerini kademeli olarak askıya alacaklarını ve yıl sonuna kadar ise ülkeden tamamen çekileceklerini belirtmişti.