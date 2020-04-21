Novo Nordisk: İnsülin yatırımı yolda

21 Nisan 2020

Yasemin SALİH

Danimarka merkezli, dünyanın en büyük ikinci vakıf şirketi konumundaki Novo Nordisk, koronavirüs krizinde Türkiye’den vazgeçmediğinin altını çizdi. Özellikle diyabet ve hemofili hastalıkları alanında Ar-Ge ve üretim yapan şirketin Türkiye Genel Müdürü Dr. Burak Cem, 2018’de aldıkları Türkiye’ye yeni yatırım kararında hala ısrarcı olduklarını belirtirken, “Tüm hazırlıklarımız tamam, bürokratik süreci bekliyoruz. Bu yıl bu işi bitireceğiz” dedi.

Türkiye Genel Müdürü olarak bu yatırımın en büyük hayali olduğunu vurgulayan Cem, planlarını şöyle anlattı: “Krizde isteğimiz azalmadı. İnsülin üretiminin merkezini Türkiye’ye getireceğiz. Burada o kadar değerli, kalifiye gençler var ki, yatırım Türkiye’ye geldikten sonra hem global Novo Nordisk hem de tüm ilaç sanayicileri bunu görecek. Salgın öncesinde denetime gelen teknisyenler de bunu gördüler. Önemli olan bu cihazların, bu teknolojinin Türkiye’ye getirilmesi. Amacımız sadece üretim değil, lojistik ve merkezi ofis olarak da Türkiye’yi bir hub yapmak. Yatırımın tutarını şimdi vermem doğru değil ama birkaç yüz milyonu bulacak.”

Dört ülkede laboratuvarlarımızı virüs çalışmalarına açtık

Koronavirüs salgınının hemen başında şirket olarak hem globalde hem de Türkiye’de tedbirler aldıklarını, özellikle hastane görüşmelerini çok erken zamanda sona erdirdiklerini vurgulayan Dr. Burak Cem, bilimsel projelere verdikleri katkıları da anlattı. “Aşı ya da ilaç geliştirmede katkı sunmadık ama Brezilya, Çin, Danimarka ve İngiltere’da laboratuvarlarımızı tüm çalışmalara açtık” diyen Cem, tüm dünyada Novo Nordisk çalışanlarının bilimsel sürece 7 milyon dolarlık katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye’de de salgınla mücadele için 1 milyon liralık havuz oluşturduklarını anlatan Cem, gerekli görülen alanlarda her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Virüs döneminde insülin sıkıntısı yok!



Koronavirüsün kronik hastalığı olanları daha sert etkilediğini hatırlatan Dr. Burak Cem, diyabet hastalarının da bu dönemde dikkat etmeleri gereken unsurlar olduğunu vurguladı. Cem, diyabet hastalarına şu önerilerde bulundu: “Eğer, diyabet kontrol altında değilse risk artar. Bu nedenle virüs var diye diyabet ilaçlarının kesilmemesi hayati önemde. Bu konuda ilaç sıkıntısı yok. Eğer hasta ilaçlarını düzenli kullanıyorsa, koronayı sağlıklı bir kişiden farklı atlatmayacaktır. Tip 1 diyabetlerde sorun daha büyük olabiliyor ama şeker kontrolü çok önemli. Değerlerin normal olması çok önemli. Biz bu süreçte stok sorunu yaşanmasın diye tüm tedbirleri aldık. Bir ay yetecek insülini piyasaya verdik.”