NRC Çevre Koruma, pazar ağını genişletecek

01 Mayıs 2019

Amerika’da 1992 yılında kurulan NRC Çevre Koruma, çevresel, endüstriyel ve acil müdahale konularında yedi yıldır Türkiye’nin farklı noktalarında çevre koruma atık yönetimi ve arıtma hizmetleri alanında faaliyet yürütüyor.

Şirket, petrol döküntüsü, tehlikeli maddelere, yangına müdahale, çevresel, endüstriyel hizmetler, danışmanlık ve eğitimle ürün satışı gibi konularda da çalışmalar yapıyor. Amerika, Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu’da bulunan ofisleri ile 20 ülkeye hizmet veren firma, orta vadede pazar ağını genişleterek ofis sayısını artırmayı planlıyor.

Türkiye genelinde hizmet veriyor

Firma olarak yüksek operasyon kalitesi ile güvenlik standartlarına bağlı hizmetlerle birlikte risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları yaptıklarını belirten NRC Çevre Koruma Atık Yönetimi ve Arıtma Hizmetleri Türkiye Müdür Yardımcısı Bülent Yalçındağ, “Kayseri OSB’de 2012 yılından bu yana 2 bin 800 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 6 bin 600 metrekarelik toplam alan üzerinde Kayseri’de 15, Türkiye genelinde 80 kişi ile hizmet veriyoruz. Eğitim ve tatbikatlar alanında çalışmalar yapıyoruz. Hazırda bekleme ve müdahale hizmeti, eskort hizmeti ve petrol döküntüsüne hazırlıklı olma ve müdahale hizmeti, risk değerlendirmesi ve acil müdahale planları kapsamındaki akreditasyonları da sağlıyoruz. Firmamız, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 kalite yönetim sertifikalarına sahip. Öte yandan MCA ve Nautical Institute tarafından akredite olup eğitimleri de bu standartlarda veriyoruz” diye konuştu.

Küresel ölçekte endüstriyel çevre temizlik ve koruma hizmet ağını geliştirmeyi planladıklarını dile getiren Yalçındağ, “Bu yıl özellikle petrol elleçleyen tesislerde, petrol boru hatlarındaki hizmet ağını dünya ve Türkiye genelinde kurulacak hizmet noktaları ile geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.