NSK Otomotiv, son iki yıldır ivmeli artışta

ZEHRA ORUÇ

BURSA - ROTA markası ile ticari araçlar, zirai araçlar ve iş makinaları için direksiyon süspansiyon, hidrolik ve dövme parçalar üreten NSK Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Zırhlı, 2020 yıl sonu itibari ile makine revizyon yatırımları gerçekleştirdiklerinden bahsederek, aynı zamanda 2021 yıllında mevcut fabrikaya 3800 m2 alan ekleyerek yatırım yaptıklarını belirtti. Zırhlı, yeni bir üretim tesisi için de yatırım hazırlığında olduklarını açıkladı. Son iki yıldır ivmeli artış çizelgesi sergilediklerinden bahseden Sinan Zırhlı, 2021’de ciroda Euro bazında yüzde 29 büyüme gerçekleştirdiklerini, bu yıl da yüzde 25 seviyesinde büyüme öngördüklerini belirtti. 2018 yılından beridir Ar-Ge çalışmalarını yaptıkları ürünleri de gamlarına dahil etmeye başladıklarını anlatan Zırhlı, “Bunlar hidrolik silindir grubu ürünler. Ankara’da Türk Traktör fabrikası ile hidrolik orta kol üretimi konusunda anlaştık ve çalışmaya başladık. Traktör ve kamyonların direksiyon silindirlerini de üretmeye başladık. 5 yıllık planlamada hidrolik silindir ürün grubu için ayrı bir fabrika yatırımı planlıyoruz. Bandırma Yolu Üzerinde 12 dönümlük bir arsa aldık ve 5 yıllık yatırım planları kapsamında bu bölgeye de bir fabrika yapacağız. Son iki yıllık süreçte ise bunun 5 milyon euroluk kısmını gerçekleştirdik. Özetle 2025 yılı sonuna kadar yapacağımız tüm yatırımlar 17,1 milyon euroyu bulacak” dedi. Güney Amerika ülkelerinden tutun da Uzakdoğu ülkelerine kadar 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinden de bahseden Zırhlı, 2019 yılında Tasarım Merkezi olduklarını hatırlatarak, söz konusu yatırımlarla beraber Ar-Ge Merkezi olmayı da arzu ettiklerini sözlerine ekledi. Zırhlı, hedeflerinde savunma sanayide de daha fazla yer almak olduğunu belirtti.

İlk yurtdışı yatırımı Brezilya ve Amerika oldu

Halihazırda şirketimizin Karacabey, Bursa’da iki üretim tesisi; İstanbul, Sao Paulo ve New Jersey’de üç satış ve pazarlama ofisi bulunduğunu söyleyen Zırhlı, 500 kişilik ekiple faaliyet gösterdiklerini belirtti. Sinan Zırhlı, iki üretim tesisinde 18 bin metrekaresi kapalı, toplam 33 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiklerinden bahsetti. Brezilya’da 2014 yılı itibari ile depo ve satış pazarlama ofislerinin olduğunu söyleyen Zırhlı, Amerika’da ise 2020 yılı itibari ile bir satış ve pazarlama şirketlerinin bulunduğunu aktardı. Sinan Zırhlı öte yandan şirket birleşmelerine de açık olduklarının sinyallerini verdi. Zırhlı, “Markamızın pazar payını artırmaya destek verecek özellikle Avrupa’dan gelecek tekliflere açığız” dedi.

Güneş paneli yatırımları ile enerjisini üreten fabrika olacak

1,5 yıldır enerji alanında fizibilite çalışmaları yürüttüklerinden de bahseden Zırhlı, yaklaşık 800 bin dolarlık yatırım bütçesiyle kendi fabrikalarının çatılarına güneş panelleri kurarak, kullandıkları enerjinin yüzde 50’ini karşılamayı planladıklarının bilgisini verdi.

Üniversite işbirliği ile Ar-Ge’de ‘daha verimli’ projelere odaklanacak

ROTA markası ile ticari araçlar, zirai araçlar, iş makinaları ve bazı diğer sektörler için direksiyon, süspansiyon, hidrolik ve dövme parçaların üretimini yapan NSK Otomotiv Sanayi Tic. A.Ş. ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) arasında üniversite-sanayi birlikteliğini geliştirmek hedefiyle işbirliği anlaşması imzalandı. Yapılan işbirliği ile bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve uygulama alanlarında ortak projeler yürütülecek. NSK Otomotiv ile BUÜ arasında üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen protokol sayesinde ortak Ar-Ge ve Ür-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafların sahip olduğu laboratuvar imkânlarının ortak kullanılması, ihtiyaç duyulan eğitim araçlarının karşılanması ve sektörde karşılaşılan sorunlara bilimsel çözüm yollarının bulunması hedefleniyor. NSK Otomotiv aynı zamanda ilgili alanlarda eğitim gören öğrenciler için staj desteği de sağlayacak. Üniversite ile yapılan işbirliği kapsamında Ar-Ge konusunda daha verimli projelere odaklanacak olan firmada, üç yıllık Ar-Ge çalışması ile 2021 yılında hidrolik parçaların üretimine de başlandı. Bu ürün grubunda başta Türk Traktör olmak üzere hali hazırda uzun yıllardır çalışılan traktör fabrikalarından yeni projeler üzerinde de çalışılıyor. Aynı zamanda traktörler için hidrolik orta kol ve direksiyon silindirlerinin OEM ve after market tarafında satışlarına başlayan NSK, 2022 yılı itibari ile ticari araçlar için direksiyon silindiri siparişlerini de alıyor. NSK Otomotiv, bu yıl üretimine başladığı bu ürün grubunda da cirosunu artırmayı hedefliyor.