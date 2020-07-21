NSK'yı alan İspanyol Roca, Türkiye’de markasıyla büyüyecek

21 Temmuz 2020

TÜLAY TAŞKIN-ESKİŞEHİR

Eskişehir’de faaliyet gösteren NSK Armatür fabrikasını 46 milyon Euro’ya satın alarak 2016 yılında Türkiye pazarına giren İspanyol Roca Grup, NSK markasıyla devam eden üretim ve satışlarına orta ve üst segmente yönelik ürettiği Roca markasını da ekleyerek, iç pazarda büyümeyi hedefl iyor. Üretimlerinin yüzde 20’sini iç pazara, yüzde 80’ini ihracata veren Roca Eskişehir, bu oranları yüzde 40 iç pazar ve yüzde 60 ihracat olarak bir dengeye oturtmayı, Ağustos ayında bayileşme çalışmalarını tamamlayarak, Türkiye genelinde 25 bayiye ulaşmayı planlıyor. Roca’nın yeni açılacak bayi ağında sadece Roca markası satılacak. Roca Türkiye’nin Genel Müdürü Salvador Lopez Oliva, anlaştıkları bayilerin mağaza tasarımı ve eğitimleri gibi konularda yoğun çalıştıklarını ve Ağustos ayından itibaren bayileşmeyi tamamlayarak, Türkiye pazarına Roca markasıyla da gireceklerini anlattı.

NSK’ya 8 milyon Euro’luk otomasyon yatırımı

Satın aldıkları NSK fabrikasında yeniden yapılanmaya gittiklerini, 8 milyon Euro’luk otomasyon ve makine yatırımı yaptıklarını, Ar- Ge ekibi, kalifiye çalışan kadrosu oluşturmak gibi birçok yenilik yaptıklarını belirten Salvador Lopez Oliva, tüm bu sürecin 4 yıl sürdüğünü anlattı. Ancak şimdi orta ve üst segment markaları Roca’ya dönük üretim yapar hale geldiklerini açıklayan Oliva, şöyle dedi: “Roca Eskişehir fabrikası, grubumuzun dünyada bulunan 83 fabrikasından birisi ve 40 bin metrekarelik alanda armatür ürünleriyle gömme rezervuar üretimi yapıyoruz. Yılda 1,5 milyon adet armatür ve 2,5 milyon kalem de ara parça üretebilme kapasitemiz var. Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin yüzde 80’ini Almanya, İspanya ve ABD başta olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediyoruz. Yüzde 20’sini ise iç pazara sunuyoruz. Türkiye pazarına olan inancımız çok güçlü. Bu yüzden öncelikli hedefimiz, Türkiye pazarında konumumuzu güçlendirmek. Son dört yıl NSK markasıyla devam ettik, 300 civarında bayimizde NSK markasıyla satışlarımız sürüyor. İkinci marka olarak Roca ile orta ve yüksek segmentte iç piyasaya girmeye hazırlanıyoruz. Dört yıldır Roca kalitesine ulaşmak için çalıştık, yatırımlar yaptık.”

“Roca Grubu, dünyanın en büyük vitrifiye üreticisi, yıllık 35 milyon adet vitrifiye üretebiliyoruz” diyen Oliva, armatür tarafında ise kapasitelerinin 8 milyon adet olduğunu, yeni kapasitelere ulaşmak için Eskişehir NSK fabrikasını satın aldıklarını açıkladı. Oliva, “biz yatırıma sadece üretim olarak bakmıyoruz, teknolojik olarak çok ileri bir sektör. Biz de yaptığımız yatırımlarla Eskişehir fabrikasını en modern fabrikalardan biri haline getirdik. Teknolojik açıdan çok ileri düzey yatırımlar yaptık. Öncelikle bir teknik ofis kurduk ve Ar-Ge departmanı oluşturduk. 12 kişi ağırlıklı olarak yeni ürün tasarımı yapıyor, yeni ürün geliştiriyor. Toplam istihdamı da 300 kişiye çıkardık. Bu sayı iç pazara girişimizle artan kapasiteyle birlikte artmaya devam edecek” dedi.

“Eskişehir’de olmaktan memnunuz”

Türkiye’nin çok önemli bir ülke ve genç nüfusa sahip çok büyük bir pazar olduğunu söyleyen Oliva, “Türkiye’nin yerli büyük şirketleri var. Bizim sektör de Eskişehir, Kütahya ve Bilecik üçgeninde gelişmiş, biz de burada olmak istedik. Eskişehir’de olmaktan memnunuz. Burada çok güzel destekler gördük. Eğitimli, kalifiye eleman bulmakta, hammaddeye ulaşmakta, yardımcı sanayi oluşturmakta sıkıntı çekmiyoruz. Coğrafik konumu, lokasyonu çok iyi ve çok ciddi lojistik imkanlarına sahip, bu da yatırım yeri olarak doğru tercih olduğunu gösteriyor. Pazarda önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğiz, büyümeyle doğru orantılı olarak yatırımlarımız da sürecek” diye konuştu.

“Roca Grup, yarışmalarla sektöre katkı sunuyor”

Roca Grup olarak topluma, mimarlık ve tasarım sektörüne katkı sunmak için uluslararası iki ayrı yarışma düzenlediklerini ve Roca fabrikasının olduğu tüm ülkelerden yarışmaya katılım sağlandığını aktaran Oliva, bu konu ise şu bilgileri verdi: “Değişen ihtiyaçlara göre yenilikçi çözümleri teşvik etmek için 2004 yılından beri bir uluslararası tasarım yarışması olan Jumpthegap’i düzenliyoruz. Yarışma geleceğe yönelik inovatif banyo ürünleri, mekanları ya da yeni kullanım biçimleri için fikirler topluyor. Bu yıl yarışmanın COVID-19 salgınına özel bir versiyonu hayata geçiyor. Bu yarışma tasarım dünyasında küresel bir referans noktası olarak gösteriliyor. Yarışmaya Türkiye’den tasarımcılar da büyük ilgi gösterdi. Hatta Türkiye tüm dünyada 100’ün üzerinde başvuru ile en çok başvuru yapan beşinci ülke oldu. Mimarlara açık diğer bir yarışmayı ise 8 yıldır yapıyoruz. Bugüne kadar 25 bin proje sunuldu.”

“Grubun cirosu 1,8 milyar Euro”



Roca Grubu’nun 1918 yılında bir aile şirketi olarak kurulduğunu ve bu yıl 102’nci kuruluş yılını kutladığını söyleyen Oliva, dördüncü neslin iş başında olduğunu açıkladı. Roca Grup’un üretim konusunda dünya lideri olduğunu anlatan Salvador Lopez Oliva, grup hakkında şu bilgileri verdi: “5 kıtada, 22 ülkede bulunan 83 fabrikada toplam 23 bin 895 kişilik istihdamı ile üretimlerini sürdüren Roca Grup, yıllık 35 milyon adet seramik sağlık gereçleri üretimi yapıyor ve yıllık yaklaşık 1,8 milyar Euro ciroya sahip bulunuyor. Roca bugün uluslararası ve en ikonik banyo markalarından biri ve mükemmeliyet odaklı küresel bir marka olarak, orta-yüksek segmentte de en çok tercih edilen markalardan biri konumunda bulunuyor. Dünyadaki rakipleri arasında Roca Sanitario parça üretim adedi açısından ilk sırada yer alıyor. Roca Avrupa, Latin Amerika, Hindistan ve Rusya’da da lider konumda bulunuyor.”

Yeni normale yönelik hijyen odaklı ürünler geliştiriyor



Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde evlerin daha önemli hale geldiğini ve insanların ihtiyaçlarının daha fazla farkına vardıklarını ifade eden Oliva, “her kriz döneminde olduğu gibi bu dönemin sonunda da yeni ürünler ortaya çıkacaktır. Bunlardan bazıları hayatımızda kalıcı olmayı başaracak. Roca olarak biz de ihtiyaçlara yanıt vermek için fotoselli armatürler, inwash modeli klozet gibi hijyene odaklanan ürünler geliştiriyoruz” açıklamasında bulundu.