NTT DATA Business Solutions'da üst düzey atama

Birçok farklı sektörde kurulumların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik eden ve aynı zamanda iş uygulamaları alanında dünyanın önemli yazılımlarından SAP'nin uluslararası iş ortaklarından biri olan NTT DATA Business Solutions'ın MENA ve Türkiye Satış ve Dijital Dönüşüm Direktörlüğüne Dr. Serhat Yılmaz getirildi. Yılmaz, NTT Data Business Solutions bünyesinde tüm satış ve iş çözümleri ekiplerine bölgesel olarak liderlik edecek.

Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İşletme (Yandal) Bölümünden mezun olan Dr. Serhan Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında da yüksek lisans yaptı. Ardından İsviçre’de International MBA Institute’de MBA – Management Derecesi ve Harvard Üniversitesi’nde Ticaret Hukuku programlarını tamamladı. Ek olarak Conley American Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi Doktora Programı’nı da 2021 yılı başında bitirerek doktor ünvanını elde etti.

Turkcell, British American Tobacco ve IBM gibi çeşitli kurumlarda satış yöneticiliği görevlerinde bulunan Yılmaz, kariyer hayatına 2016 yılından bu yana SAP Türkiye’de, Kıdemli Sektör Lideri ünvanıyla devam etti. Mayıs 2021 itibariyla NTT DATA Business Solutions Türkiye ve MENA satış organizasyonlarına öncülük edecek.