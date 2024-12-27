NTT DATA, Ortadoğu ve Afrika operasyonlarını Türkiye’nin deneyimli liderleriyle yönetecek

Lider küresel teknoloji servis sağlayıcılarından NTT DATA Business Solutions, Ortadoğu, Türkiye ve Afrika’yı kapsayan META Bölgesi’ndeki yeni yönetim ekibini açıkladı. Şirketin Türkiye operasyonunda önemli roller üstlenen liderler, bölgesel düzeyde de kilit sorumluluklar alarak, NTT DATA’nın küresel büyümesine Türkiye’den katkıda bulunmaya devam edecek.

META Bölgesi'nde yönetim sorumluluğu alan NTT DATA Business Solutions Türkiye yöneticilerinin yeni unvanları şöyle olacak: Serdal Mermer - Profesyonel Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı, Dr. Amere Oakman - Proje Hizmetleri ve Uygulama Yönetim Hizmetlerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı, Fatih Irak - Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı, Selin Bakaçhan - İnsan ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür (CHRO) ve Ertan Dereköylü - Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür (CFO).

“Deneyimli ekibimizle META Bölgesi’nde büyümeye liderlik edeceğiz”

META Bölgesi Kıdemli Başkanı ve Türkiye CEO’su Dr. Bahri Danış liderliğindeki NTT DATA Business Solutions Türkiye ekibi, önce Birleşik Arap Emirlikleri, ardından Katar operasyonlarının yönetimini üstlenerek, ülkelerdeki iş hacmini iki katına çıkardı. Bu başarıların ardından META yani Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’yi kapsayan bölge genelindeki yönetim sorumluluğu, Türkiye’deki güçlü lider kadrosuna emanet edildi.

Dr. Bahri Danış, “Türkiye’de uzun yıllardır birlikte çalıştığımız deneyimli lider kadromuzla, bölgenin dijital dönüşüm sürecine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bu atamalar, hem operasyonel etkinliğimizi artırırken hem de bölgede kalıcı büyümeyi destekleyecek. META Bölgesi’nde sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için güçlü bir organizasyonel yapı oluşturduk. Türkiye’de uzun yıllardır birlikte çalıştığımız liderlerimiz, şirketimizin inovasyon odaklı yaklaşımını bölgeye taşıyarak başarı hikayeleri yazmaya devam edecek. Bu deneyimli kadro, bölgenin teknoloji hizmetleri alanındaki dönüşümüne liderlik ederek küresel rekabet gücünü artıracak” açıklamasını yaptı. Ayrıca, şirketin küresel stratejisi doğrultusunda META Bölgesi’nin önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında META Bölgesinden Sorumlu Kıdemli Başkan olarak atanmanın yanı sıra, NTT DATA Business Solutions AG’nin 11 kişiden oluşan Küresel Yönetim Ekibine (Global Leadership Team) de katılan Dr. Bahri Danış, “Yenilikçi çözümlerimizle hem Türkiye’de hem de META Bölgesi’nde değer yaratmaya devam ediyoruz. Yeni atamalar, bölgesel işbirliklerimizi güçlendirecek ve sürdürülebilir başarılar elde etmemizi sağlayacak. Deneyimli lider kadromuzla geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz” diye ekledi.

Yeni atanan META Bölgesi liderleri

NTT DATA Business Solutions’ın META Bölgesi’ndeki Profesyonel Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Serdal Mermer, şirkete 2011 yılında katıldı. İnovasyon ve operasyonel mükemmellik alanında öncü projelere imza atan Mermer, yeni görevinde bölgedeki profesyonel hizmetlerin stratejik büyümesine ve dönüşümüne liderlik edecek. 2007’den bu yana şirkette görev alan Proje Hizmetleri ve Uygulama Yönetim Hizmetlerinden (AMS) Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Amere Oakman ise bölge genelinde projelerin daha etkin ve entegre bir şekilde yürütülmesine öncülük edecek.

2010 yılından bu yana satış ve pazarlama alanında kritik görevler üstlenen Fatih Irak, NTT DATA Business Solutions META Bölgesinde Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak pazarlama stratejileri ve müşteri odaklı büyümeyi hızlandıracak. 2017’de NTT DATA Business Solutions’a katılan CHRO Selin Bakaçhan, META Bölgesi’nde çalışan memnuniyetini ve yetenek yönetimini en üst seviyeye taşıyacak. NTT DATA Business Solutions bünyesinde 2014 yılından bu yana finansal süreçlerde sağladığı başarılarla dikkat çeken CFO Ertan Dereköylü ise bölgedeki finansal verimliliği ve istikrarlı büyümeyi destekleyecek.