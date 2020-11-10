Nuh Çimento’nun net dönem kârı 279 milyon liraya yükseldi

10 Kasım 2020

KÜBRA OĞURLU / KOCAELİ



Nuh Çimento'nun bu yılın ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını değerlendiren Nuh Çimento CEO’su Kamil Gökhan Bozkurt, “Türkiye çimento sektörünün lideri olarak 2020’ye damgasını vuran şirketimiz, geçen yıla göre cirosunu 981 milyon liradan 1 milyar 206 milyon liraya artırmış ve yüzde 23 oranında ciro artış sağlamıştır.” dedi.

Brüt karda ise bu artışın 224 milyon liradan 403 milyon liraya çıkarak yüzde 80’lik rekor seviyede bir artış olduğunu söyleyen Gökhan Bozkurt, “Yılın üçüncü çeyreğinde EBITDA’mız ise yüzde 76 artışla 200 milyon liradan 352 milyon liraya yükselmiştir. EBITDA marjımızın Türkiye ortalamasının en az iki katına ulaşmasını bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Net dönem kârında yüzde 143’lük rekor artış

Nuh Çimento olarak 2020’nin üçüncü çeyreğinde 475 milyon lira net kâr açıkladıklarını belirten Gökhan Bozkurt, “Bu net kârın 196 milyon lirası, yüzde 40,03 hissedarı olduğumuz Ünye Çimento’nun, Oyak Çimento çatısı altında birleşmesi sonucu elde etmiş olduğu yüzde 4,45 oranındaki Oyak Çimento hisselerinin gerçeğe uygun değeri ile arasındaki fark olarak yatırım faaliyetlerinden gelirler olarak yazılmıştır. Yani net dönem kârımızı 196 milyon liralık etkiden arındırdığımız zaman, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 rekor artış ile 115 milyon liradan 279 milyon liraya yükselerek bütçemizin çok üzerinde bir net kâr rakamına ulaştık. Bu kar oranına ulaşmamızda, sektörde yaşanacak daralmayı önceden tahmin etmemizle yeni ihracat pazarları keşfetmemiz, projeksiyonlarımızı tam ve zamanında yapmış olmamız etkili olmuştur.” diye konuştu.

“İhracat oranı 2020’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 82’ye ulaştı”

2018’de yurtdışı ihracat oranlarının toplam satışların yüzde 28’ini oluştururken, uyguladıkları stratejilerle 2019’da yüzde 70’e ve 2020’nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 82’ye ulaştığını bildiren Bozkurt, “Ayrıca ihracatın sağladığı nakit akışı ve döviz girişi ile finansal yapımızı daha da güçlendirmiş bulunuyoruz. 2020’nin başlarından itibaren yaşanan pandeminin tüm olumsuzluklarına karşı Sağlık-Verimlilik-Karlılık Eylem Planımız ile maliyetlerimizi kontrol altına alarak en verimli üretim imkanlarını sağladık. Fabrikamıza entegre limanımızın avantajını da kullanarak 2020’de sektörün en iyi finansal performansını sergilemiş bulunuyoruz. Dünya ve ülkemiz koronavirüs pandemisi etkisinde zor günler geçirirken Nuh Çimento olarak güçlü finansal yapımız, yüksek kârlılığımız, üretim kalitemiz, çevreye ve insana olan duyarlılığımız ile ülkemizin lider çimento fabrikası olmayı başardık.” dedi.