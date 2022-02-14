Numondial, ‘Baklava’ için İngiliz floLIVE ile anlaştı

Türk bilişim şirketi Numondial, geleceği şekillendirmesi beklenen nesnelerin interneti (IoT) alanında önemli bir ortaklığa imza attı.

Numondial tarafından üretilen bütüncül kanal iletişimi (Omni Channel Communication) platformu Baklava, İngiltere merkezli floLIVE şirketiyle entegrasyon anlaşmasına vardı.

Qualcomm, Dell ve Intel gibi küresel teknoloji şirketlerine hizmet vermesinin yanı sıra 180 ülkede 500 GSM operatörüyle entegre çalışan floLIVE’ın gücünü arkasına alan Baklava’nın firmalara operasyonlarında hız ve esneklik kazandırarak önemli rekabet avantajı sağlaması planlanıyor.

“Maliyet avantajı sunan yeni nesil iletişim platformu”

Nesnelerin interneti konusunda global bir oyuncu ile entegrasyona geçmenin önemine dikkat çeken Numondial kurucu ortağı Mustafa Sokullu, “Türkiye 5G teknolojine adım adım yaklaşırken biz de firmalarımızın bu sürece uyum sağlaması yolunda önemli bir adım attık. Bundan böyle Baklava ismini verdiğimiz platformumuz üzerinden firmalar müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), kurumsal kaynak yönetimi (ERP) başta olmak üzere diğer tüm ilişki yönetim süreçlerini hiçbir ek uygulamaya (app) ihtiyaç duymadan bilgisayar ya da tablet üzerinden kolaylıkla ve güvenli şekilde idare edebilecek.” dedi.

Sokullu, Baklava CRM’nin artık yeni bir iletişim kanalı olan IoT iletişimini 16 iletişim kanalına ek olarak global düzeyde içerdiğini söyledi.

floLIVE EMEA Başkanı Benny Einhorn ise, “Numondial, son kullanıcıların her gün kullandıkları iletişim kanallarından, SMS, sosyal medya, e-posta, chatbot, CRM, iş akışı yönetimi araçları ve daha pek çok kanaldan IoT ile iletişim kurmaları için yeni bir yol geliştirdi. Stratejik ortaklığımızla entegrasyon, güvenlikten faturalandırmaya kadar tüm bu iletişim kanallarını yönetmek için tek bir ekran ve tek bir API ilişkisi sağlayacak.” şeklinde konuştu.