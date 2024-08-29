Nuriş Prefabrik, ikinci 500’e ilk kez 361’inci sıradan girdi
Türkiye’nin önemli prefabrik üreticilerinden Nuriş Prefabrik’in, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 listesine, 1 milyar 613 milyon 814 bin 984 TL’lik üretimden satışla 361’inci sıradan girdiğini söyleyen Nuriş Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Turan, ikinci 500 listesine ilk kez girmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.
Önceki yıllarda da iş hacimlerinin listeye çok yakın yerlerde olmasına rağmen listeye giremediklerini ancak bu yıl Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasına ilk kez yer almalarının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Turan, “İlk defa girdiğimiz sıralamada bu başarı tabii kolay elde edilmedi. Bilgi birikimimiz ve üstün gayretimizle bu başarıyı sağladık” dedi.
Stratejik kararlar ve ileriyi görme başarıyı getirdi
Tarifi zor duygular içinde olduklarını ifade eden Oğuzhan Turan, sevinç, gurur, mutluluk ve heyecanı birlikte yaşadıklarını vurguladı. İkinci 500 sıralamasında yer alarak kendilerine olan güvenlerinin perçinleştiğini dile getiren Turan, yurt içindeki öncü kimliklerinin bundan sonraki süreçte yurt dışında da gerçekleşmesi için çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti.
Başkent Organize Sanayi bölgesinde 30 bin metrekare alan üzerinde 22 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerinde yılda 100 bin metrekare prefabrik yapı ve 15 bin adet konteyner üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Turan, üretim fabrikasında 185, montaj sahalarında istihdam edilenlerle beraber bu sayının 500 kişiye ulaştığını belirtti.
Sandviç panel fabrikasının yatırım maliyeti 20 milyon dolar
Başkent Organize Sanayi Bölgesinde 21 bin 583 metrekare alan üzerinde kurulacak ve 13 bin 761 metrekare kapalı alanı olan yeni Sandviç Panel Fabrikası’nın temel atma törenini büyük bir coşku ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Turan, yatırım maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olduğunu belirtti. Turan, tamamen öz kaynaklarıyla gerçekleştirdikleri bu projeyle sektördeki güçlerini ve etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.
Fabrikalarında 150 kişilik bir ekiple, yıllık yaklaşık 5 milyon metrekare üretim kapasitesine sahip olmayı planladıklarını anlatan Turan “Bu önemli yatırım, hem bölge ekonomisine katkı sağlayacak hem de müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli çözümler sunmamızı mümkün kılacak. Nuriş Prefabrik için mihenk noktası olarak gördüğümüz bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu fabrika ülkemize katma değer sağlayacak bir yatırım olacak” diye konuştu.
20 Ağustos’ta temelini attıkları sandviç panel fabrikasını en kısa sürede tamamlayarak 2025 yılı sonbaharında test üretimine, 2026 yılı başı itibari ile de üretime başlamayı planladıklarını açıklayan Turan, üretimle beraber ekseriyetle dış satıma yönelmeyi yılda en az 5 milyon dolar ihracat yapmayı öngördüklerini bildirdi. Ülkesine, devletine güvenen bir firma olduklarının altını çizen Turan, “Bu güvenimizi de yatırımcı, girişimci ve reel sektörün kaynağa ulaşmasının çok zor olduğu bir dönemde, yatırımı kendi öz kaynaklarımızla finansa edecek olmamız bunun en büyük kanıtıdır” dedi.