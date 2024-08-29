Nuriş Prefabrik, ikinci 500’e ilk kez 361’inci sıradan girdi

Önce­ki yıllarda da iş hacimlerinin listeye çok yakın yerlerde ol­masına rağmen listeye gire­mediklerini ancak bu yıl Tür­kiye’nin İkinci 500 Büyük Sa­nayi Kuruluşu sıralamasına ilk kez yer almalarının kendi­lerini mutlu ettiğini dile ge­tiren Turan, “İlk defa girdiği­miz sıralamada bu başarı tabii kolay elde edilmedi. Bilgi biri­kimimiz ve üstün gayretimiz­le bu başarıyı sağladık” dedi.

Stratejik kararlar ve ileriyi görme başarıyı getirdi

Tarifi zor duygular içinde olduklarını ifade eden Oğuz­han Turan, sevinç, gurur, mutluluk ve heyecanı birlikte yaşadıklarını vurguladı. İkin­ci 500 sıralamasında yer ala­rak kendilerine olan güvenle­rinin perçinleştiğini dile geti­ren Turan, yurt içindeki öncü kimliklerinin bundan sonra­ki süreçte yurt dışında da ger­çekleşmesi için çalışmaları­nı hızlandıracaklarını belirtti.

Başkent Organize Sanayi bölgesinde 30 bin metrekare alan üzerinde 22 bin metreka­re kapalı alana sahip tesisle­rinde yılda 100 bin metrekare prefabrik yapı ve 15 bin adet konteyner üretimi gerçek­leştirdiklerini söyleyen Tu­ran, üretim fabrikasında 185, montaj sahalarında istihdam edilenlerle beraber bu sayının 500 kişiye ulaştığını belirtti.

Sandviç panel fabrikasının yatırım maliyeti 20 milyon dolar

Başkent Organize Sanayi Bölgesinde 21 bin 583 metre­kare alan üzerinde kurulacak ve 13 bin 761 metrekare kapa­lı alanı olan yeni Sandviç Pa­nel Fabrikası’nın temel atma törenini büyük bir coşku ile gerçekleştirdiklerini söyle­yen Turan, yatırım maliyeti­nin yaklaşık 20 milyon dolar olduğunu belirtti. Turan, ta­mamen öz kaynaklarıyla ger­çekleştirdikleri bu projeyle sektördeki güçlerini ve etkin­liklerini artırmayı hedefle­diklerini bildirdi.

Fabrikalarında 150 kişi­lik bir ekiple, yıllık yaklaşık 5 milyon metrekare üretim ka­pasitesine sahip olmayı plan­ladıklarını anlatan Turan “Bu önemli yatırım, hem bölge ekonomisine katkı sağlaya­cak hem de müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli çözümler sunmamızı mümkün kılacak. Nuriş Prefabrik için mihenk noktası olarak gördüğümüz bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu fabrika ülkemize katma değer sağlayacak bir yatırım olacak” diye konuştu.

20 Ağustos’ta temelini at­tıkları sandviç panel fabrika­sını en kısa sürede tamamla­yarak 2025 yılı sonbaharında test üretimine, 2026 yılı başı itibari ile de üretime başlama­yı planladıklarını açıklayan Turan, üretimle beraber ek­seriyetle dış satıma yönelme­yi yılda en az 5 milyon dolar ihracat yapmayı öngördükle­rini bildirdi. Ülkesine, devle­tine güvenen bir firma olduk­larının altını çizen Turan, “Bu güvenimizi de yatırımcı, giri­şimci ve reel sektörün kayna­ğa ulaşmasının çok zor oldu­ğu bir dönemde, yatırımı ken­di öz kaynaklarımızla finansa edecek olmamız bunun en bü­yük kanıtıdır” dedi.