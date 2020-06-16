Nurol, 175 milyon dolarlık ihale kazandı

16 Haziran 2020

Kerim ÜLKER

Romanya'nın karayolu altyapı kurumu CNAIR, Türk şirketi Nurol'un önemli bir inşaat ihalesi kazandığını açıkladı. Yapılan açıklamada Nurol İnşaat, Romanya'nın başkenti Bükreş çevre yolunun 17,5 kilometrelik bölümünün inşaatını 174 milyon dolara üstlendi. Nurol İnşaat'ın aldığı çevreyolu projesinin 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

Alarko da ihale kazanmıştı

Türk şirketinin kazandığı ihale, Romanya'nın başkentini çevreleyen ve mevcut bir çevre yoluna paralel uzanan 100,8 kilometrelik A0 projesinin bir parçası. Mayıs 2018'de de bir başka Türk şirketi olan Alarko Holding'in mühendislik ve inşaat müteahhitlik birimi Alsim Alarko, otoyolun 16.3 kilometrelik bölümünün inşası için yaklaşık 170 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.