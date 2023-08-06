Nurol Makina'dan İngiltere'de zırhlı araç işbirliği

Macaristan'a 2021'deki teslimatıyla Avrupa'ya ilk ihracatını yapan Nurol Makina, daha sonra Avrupa'daki çeşitli savunma sanayisi etkinlikleri ve fuarlarına katıldı.

Romanya, Slovakya ve Polonya'da ürün ve kabiliyetlerini tanıtan şirket, dünyanın önde gelen kara aracı ve ekipman üreticilerinin iştirakiyle İngiltere'de düzenlenen DVD2022 Fuarı'nda araç kategorisinde Türkiye'den ilk kez Ejder Yalçın 4x4'le yer aldı.

Özellikle İngiltere'ye yönelik yürütülen işbirliği arayışları 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) somut sonuçlara dönüştü.

İngiliz bakandan ziyaret

İngiltere Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı James Cartlidge, fuarda İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki üst düzey heyetle Nurol Makina firmasını ziyaret etti.

Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı'nın ev sahipliği yaptığı ziyarette İngiliz heyet, YÖRÜK-L (NMS-L), YÖRÜK (NMS) EWB, EJDER YALÇIN ve EJDER KUNTER araçlarına girdi ve bunlar hakkında bilgi aldı.

İngiliz firmayla işbirliği

Heyet ayrıca Nurol Makina'nın NP Aerospace firmasıyla imzaladığı işbirliği anlaşmasına şahitlik etti.

İşbirliği kapsamında Nurol Makina araçlarına yönelik NP Aerospace firmasının mühendislik yetkinlikleri ile zırhlı araç teknolojilerinde ortak geliştirmeler yapılması amaçlanıyor.

NP Aerospace, zırhlı araç modernizasyonu konusunda İngiltere ordusuna hizmet veriyor. Şirket, İngiltere ordusu tarafından dünyanın farklı yerlerindeki operasyonlarda kullanılan 2 binden fazla araca çözümlerini uyguladı.

İngiltere'de şirket kurdu

Nurol Makina, Avrupa ve İngiltere'deki stratejisini desteklemek için de "Nurol Makina İngiltere" isimli bir şirket kurdu.

Şirketin Genel Müdürü Engin Aykol tarafından açıklanan gelişmeyle Nurol Makina, Macaristan'dan sonra ikinci yurt dışı yapılanmasını hayata geçirmiş oldu.

Nurol Makina, gelecek ay Londra'da gerçekleştirilecek dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinliklerinden DSEI 2023 Fuarı'na katılacak.

Nurol Makina'nın fuardaki standında YÖRÜK-L ve EJDER YALÇIN araçları sergilenecek.