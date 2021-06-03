Nurteks, tam kapasite çalışıp 50 milyon dolar ciro yapacak

Barış SEDEF

Halı sektörüne 1980’li yıllarda giriş yapan Nurteks, Türkiye’yi çim halılarla tanıştıran ilk şirketi olarak öne çıkıyor. 1997 yılında ise duvardan duvara halı imalatına da başlayan firma; otel, kontrat, cami, ofis ve ev alanında da dünya devrelerinin alım listeleri arasında yer alıyor.

Nurteks Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Nalbant, dünyada FİFA onaylı futbol sahalarında Nurteks halıların bulunduğuna işaret ederek, “Ayrıca süper lig takımlarının üç büyükler dahil antrenman sahalarını da biz seriyoruz. Hokey, rugby, tenis, golf ve atletizm halılarını federasyon kriterlerinde üretiyoruz’’ dedi. Yapmış oldukları yatırımları kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiklerini dile getiren Nalbant, “Üretimlerimizi terzi usulü; müşterilerimizden gelen taleplere göre şekillendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

18 bin metrekarelik üretim tesislerinden 50 bin metrekarelik yeni bir fabrikaya taşındıklarını dile getiren Nalbant, “Çerkezköy OSB’de bulunan tesisimize bina ile birlikte toplamda 40 milyon dolarlık yatırım yaptık. Ayrıca Çorlu’da bulunan fabrikamızı da tamamen taşıdığımız zaman entegre bir tesis olacağız. Kapasitemizi tamamen kullanabilir hale geldiğimizde ise yıllık 12 milyon metrekare olan halı üretimimizi 50 milyon metrekareye çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Çim halı pazarında ciddi potansiyel var

Son dönemde bahçe ve bina peyzaj çalışmalarında kullanılan çim halılara yönelik önemli artışların yaşandığına dikkat çeken Nalbant, “Özellikle bu alanda yurt dışı siparişlerde ciddi talepler alıyoruz. Yıllık üretim hacmimiz bu alanda 1,5 milyon metrekare olmasına rağmen bu rakam İngiltere’den aldığımız talebi karşılamaya yetmiyor” dedi. Avrupalı tedarikçilerin Çin’le konteyner konusunda yaşadıkları sorun nedeniyle Türkiye’ye yöneldiğini ifade eden Nalbant, peyzaj alanında kullanılan çim halı pazarında ciddi bir potansiyel olduğunu kaydetti.

İhracat kilogram fiyatı 7 dolar

2020 yılını ciro olarak 37 milyon dolarla kapattıklarını anımsatan Nalbant, “Bu rakamın 30 milyon doları ihracattan geliyor. Bu yıl 50 milyon dolarlık ciro hedefimiz var. Bunun 40 milyon doları ihracat, 10 milyon dolarını ise iç piyasa hacmi olarak paylaştırabiliriz” dedi. 65 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Nalbant, “Yıllık olarak yaklaşık 40 milyon dolarlık ihracatımız var. İhracat alanında kilogram başı değerimiz ise 6,5 ila 7,5 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Bu rakamı artırmak adına yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Sene sonunda yüzde 35 büyüme öngördüklerine vurgu yapan Nalbant, “İlk dört aylık göstergeler yüzde 35 büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor” şeklinde konuştu.