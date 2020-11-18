Nurus’un sessiz oda teknolojisini Çin satın aldı

Ankara merkezli mobilya üreticisi Nurus, toplantı odalarını sessizleştiren Calma Akustik Pod sistemini dünyaya satıyor. Şirketin sessizlik teknolojisi son olarak Çin tarafından satın alındı.

Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay, ofis ortamından ayrılmadan kişisel görüşmelerin gizlilik içinde yapılabileceği ve toplantıların çevreden etkilenmeden gerçekleştirilebileceği alternatif alanlar oluşturan Calma Akustik Podlar’ı, Hollanda’dan Çin’e ve Şili’den Avustralya’ya kadar pek çok ülkeye sattıklarını söyledi. Gökyay, Calma ile Nurus’un, Türkiye’den Çin’e teknoloji ihraç eden ilk mobilya markası olduğunu kaydetti.

THY ve savaş uçaklarının koltuklarını yapıyor

Nurus olarak, İstanbul Havalimanı’nın oturma gruplarını ve mobilyalarını, kontrol kulesinin ayarlanabilir koltuklarını ürettiklerini söyleyen Güran Gökyay, Nurus’un, ofis mobilyalarının yanı sıra THY’ye özel uçak koltuğu, askeri uçaklara fırlatma koltuğu, ileri teknoloji içeren özel drone'lar, uçak tasarım gibi çok farklı teknolojiler de geliştirip sattıklarını söyledi.

Üretiminin yüzde 40’lık bölümünü ihraç ediyor

Nurus’un hikâyesinin 1927 yılında Ankara’da “Nurettin Usta” tarafından kurulan bir marangoz atölyesinde başladığını aktaran Gökyay, “Nurettin Usta isminden ‘Nurus’ markası doğdu. Bugün 3. kuşak tarafından yönetilen şirketimiz 45 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor. Üretiminin yüzde 40’lık kısmını Abu Dabi’den Hindistan’a, İtalya’dan Yeni Zelanda’ya kadar kendi markasıyla 50’dan fazla ülkeye ihraç ediyor” diye konuştu.

Alman Tasarım Konseyi’ne davet edildi

Güran Gökyay, Nurus’un tasarımdaki inovasyon başarısıyla Bosch, BMW, Daimler, Porsche, Braun gibi devler tarafından dünyada geleceği şekillendiren 200 markanın yer aldığı Alman Tasarım Konseyi’ne davet edilen ilk ve tek Türk markası olduğunu söyledi. Nurus’un 37 uluslararası tasarımcı ile çalıştığını aktaran Gökyay, şirketlerinin bugüne kadar 60’tan fazla ulusal ve uluslararası tasarım ödülü aldığını söyledi.

Hastaneler için test kabini üretti

Nurus'un Ar-Ge teknolojisiyle geliştirdiği bir diğer ürün ise COVID-19 Özel Test Kabini oldu. Ürünleri “Vefa Projesi” olarak tasarlayan Nurus’un ürettiği kabinler Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde hizmete dahil edildi. Test kabinlerinden 9’u Ankara’daki hastanelere yerleştirildi. Toplam 10 test kabini üretildi. Bir test kabininde günde 500’e yakın test yapılabildiğini söyleyen Güran Gökyay, 10 test kabini ile günde yaklaşık 5 bin test gerçekleştirilebilme imkanı sunduklarını kaydetti. Gökyay, “Türkiye’de günde ortalama 100 bin civarında test yapıldığı düşünülürse toplam testin önemli bir bölümü bu kabinlerle karşılanmış olacak” dedi. Nurus COVID-19 Özel Test Kabini’nin tüm üretim verilerini dünya ile “Açık Kaynak” olarak paylaştıklarını da dile getiren Gökyay, “Böylece Türkiye’de dileyen tüm firmaların ve ülkelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapabilmelerini amaçladık” diye konuştu.