Nusr-Et’in 28’inci restoranı Riyad’da açıldı

Dünyanın önemli yeme-içme merkezlerinde açtığı restoranlarla misafirlerine hizmet sunan Nusr-Et markası 28’inci restoranı Riyad’da hizmete aldı.

En son Londra’da rekor sayıda misafir ağırlayan markanın Riyad’da açılan 200 kişi kapasiteli yeni restoranı, Riyad’ın en prestijli lokasyonlarından U Walk’ta yer alıyor.

Markanın özel ağırlama hizmeti kapsamında kurgulanan ‘private dining’ ayrıcalığına sahip ilk restoranı olma özelliğini de taşıyan Nusr-Et Riyad, gerektiğinde tek bir alan olarak birleştirilebilecek esneklikte, 3 adet private dining mekanı ile misafirlerini ağırlıyor. Nusr-Et restoranlarının önemli simgelerinden “Açık Mutfak” ve sergileme tezgahı ile ultra premium steakhouse menü içeriğinin yanı sıra taze sıkım meyve suları ile hazırlanan imza mocktail’ler Riyad menüsünün öne çıkan lezzetleri arasında dikkat çekiyor. Ayrıca 24 ayar altın kaplama lezzetler de yeni restoranın menüsünde yer alıyor.