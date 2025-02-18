Nutella’nın mucidi Francesco Rivella hayatını kaybetti

Dünyanın en ünlü fındık kreması Nutella’nın mucidi olarak tanınan İtalyan kimyager Francesco Rivella, 97 yaşında hayatını kaybetti. Rivella’nın 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaşamını yitirdiği çeşitli haber kaynakları tarafından duyuruldu.

İtalyan medyasında “Nutella’nın babası” olarak anılan Rivella, efsanevi fındık kremasının geliştirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Nutella’nın doğuşuna tanıklık etti

Francesco Rivella, Nutella’nın piyasaya sürülmesinden 12 yıl önce, 1952’de İtalyan çikolata ve şekerleme devi Ferrero’da çalışmaya başladı. O dönemde 25 yaşında olan Rivella, Torino’da bromatolojik kimya eğitimi almıştı.

Ferrero’nun “kimya odasında” görev alan Rivella, markanın ikonik ürünlerini geliştiren ekibin başlıca üyelerinden biri oldu. Ham maddeleri analiz eden ve tat oranlarını dengelemek için karışımlar üzerinde deneyler yapan Rivella, Nutella’nın mükemmel formülüne ulaşılmasında büyük katkı sağladı.

Nutella’nın gelişim süreci

Nutella’nın kökeni, 1946’da üretilen ve “Giandujot” adı verilen bir fındık ve çikolata karışımına dayanıyor. Bu tatlı hamur, dilimlenerek ekmeğe sürülebilen bir yapıya sahipti.

1951 yılında Giandujot, daha kremsi bir hale getirilerek “SuperCrema” adıyla yeniden piyasaya sürüldü. 1964 yılına gelindiğinde ise tarifte yapılan yenilikler, bugün dünyaca ünlü Nutella’nın doğmasını sağladı.

İtalyan gazeteci Gigi Padovani’nin “Mondo Nutella (Nutella Dünyası)” adlı kitabına göre, Rivella ve Ferrero’nun yöneticisi Michele Ferrero, dünyanın dört bir yanına giderek farklı tatlıları inceledi. Ancak amaçları taklit etmek değil, daha iyisini üretmekti.

Ferrero’nun internet sitesine göre Nutella, yedi temel bileşenden oluşuyor: şeker, palm yağı, fındık, süt, kakao, lesitin ve vanilin.

Francesco Rivella, emekliliğinin ardından tarıma yönelerek meyve yetiştiriciliğiyle ilgilendi. Ayrıca geleneksel bir İtalyan sporu olan pallapugnonun gelişimine destek verdi.

Rivella, üç oğlu, bir kızı ve yedi torununu geride bıraktı. Yakın çalışma arkadaşı Michele Ferrero da 14 Şubat 2015’te hayatını kaybetmişti.