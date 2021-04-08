Nutricia Türkiye, İK uygulamalarıyla MENA Stevie Awards’ta 6 ödül kazandı

Nutricia Türkiye, MENA Stevie Awards’ta üç insan kaynakları uygulaması ile altı kategoride ödül kazandı. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 17 ülkeden 500’e yakın projenin başvurduğu ödüllerde, yıl içinde kaydedilen inovatif başarılar dikkate alındı.

Nutricia Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Stevie Awards’ta, Nutricia Türkiye’nin “Yeni Nesil Liderlik & Gelişim Programı” "En Yenilikçi İnsan Kaynakları Süreci" kategorisinde altın ödül alırken, "Çalışan Bağlılığını Güçlendiren En Yenilikçi İnsan Kaynakları Uygulaması" kategorisinde ise bronz ödül kazandı.

“Nutricia’nın Sesi: Kültür Projesi” "En Yenilikçi İnsan Kaynakları Süreci ve Çalışan Bağlılığını Güçlendiren En Yenilikçi İnsan Kaynakları Uygulaması" kategorilerinde bronz ödüle layık görüldü. “Nutriwell” uygulaması ise "En Yenilikçi İnsan Kaynakları Süreci" kategorisinde gümüş, "Pandemi Dönemindeki En Yenilikçi Well-Being Projesi" kategorisinde ise bronz ödül kazandı. Ödüller, 2 Haziran 2021’de düzenlenecek çevrim içi törenle verilecek.

“Çalışanlarımızın her anına değer katmaya odaklanıyoruz”

İnsan kaynakları uygulamalarını "Çalışanlarımızın Her Anına Değer Katıyoruz" mottosuyla hayata geçirdiklerini söyleyen Nutricia Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Emine Kurt, "Bir yılı aşkın süredir pandemi dolayısıyla fiziki olarak bir arada olamasak da geçmişte olduğu gibi bu dönemde de ekip olarak kalmayı başardık ve önemli İK projelerine imza attık. Tüm bunların neticesinde Stevie Ödülleri’nde altı ödüle layık görüldük. Sağlık ve gıda sektöründeki başarılarımızın yanı sıra insan kaynakları projelerimizle de bu denli önemli başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.