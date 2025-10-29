Nvidia 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu!

ABD'li çip üreticisi Nvidia, tarihi bir eşiği aşarak 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk şirket oldu.

Nvidia, yalnızca dört ay önce 4 trilyon dolarlık değeri aşmıştı. Son dönemde Nokia, Samsung Electronics ve Hyundai Motor Group gibi devlerle yapılan iş birlikleri, şirketin hisselerindeki yükselişi hızlandırdı ve piyasa değerini daha da artırdı.

2025 yılı başından bu yana hisseler yüzde 50 değer kazanırken, şirket tek başına S&P 500 Endeksi’nin yüzde 17’lik yükselişinin yaklaşık beşte birini sağladı.

Microsoft ve Apple ise yaklaşık 4 trilyon dolarlık piyasa değerleriyle Nvidia’nın gerisinde kaldı.

Hisseler için iyimserlik sürüyor

Truist Advisory Services’in yatırım direktörü Keith Lerner, "Birkaç yıl önce 5 trilyon dolarlık piyasa değeri hayal bile edilemezdi. Piyasa, yapay zekânın dönüştürücü olacağı fikrine büyük bir inançla yatırım yapıyor" dedi.

Wall Street analistleri de şirketin geleceğine ilişkin büyük ölçüde iyimser bir görüş belirtiyor.

Bloomberg’in takip ettiği 80 analistin yüzde 90’ından fazlası Nvidia hisseleri için “al” tavsiyesi veriyor. Sadece Seaport Global Securities’ten Jay Goldberg “sat” önerisiyle ayrışıyor.

Hisseler için ortalama fiyat hedefi 225,48 dolar, yani hâlâ yaklaşık yüzde 7’lik bir artış potansiyeli olduğu düşünülüyor.

Temkinli olma uyarısı da yapılıyor

Buna rağmen, son yıllardaki olağanüstü yükseliş bazı uzmanlarda temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Nvidia hisseleri 2022 sonundan bu yana yüzde 1300’ün üzerinde değer kazandı.

Fort Pitt Capital Group’un yatırım direktörü Dan Eye, Nvidia’nın zamanla AMD ve Broadcom gibi rakiplerine pazar payı kaptırabileceğini düşünüyor:

Eye, "Eğer herkesin yapay zekadan beklediği gerçekleşirse, bugünkü değerlemeler makul olabilir. Ancak bu beklentilerin bir kısmını karşılamak zor olabilir. Nvidia’ya yatırım yapmamak zordu ama şu an hisse, olağanüstü yüksek beklentilere göre fiyatlanıyor" dedi.